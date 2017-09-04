Смарт-экономика в Китае: прогнозы и перспективы развития

Технологии искусственного интеллекта в Китае понемногу догоняют Соединенные Штаты

Китай имеет достаточно ресурсов и потенциала для создания «умной» экономики на основе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения уже в ближайшие несколько лет. Об этом говорится в недавнем отчете под названием «Рост Китая в области искусственного интеллекта», составленного крупнейшим инвестиционным банком США Goldman Sachs.

Аналитики Goldman утверждают, что правительства и компании уже давно рассмотрели большие перспективы в применении именно этих технологий в различных областях экономики.

Технологии ИИ уже достаточно распространены. Такие компании, как Google и Microsoft, вкладывают огромные деньги в исследования и разработки, чтобы расширить возможности применения ИИ. В рамках ИИ-проектов машины получают большое количество данных и обучаются конкретным задачам, позволяя компаниям создавать программное обеспечение, которое может становиться умнее.

Хотя Соединенные Штаты на данном этапе считаются ведущими в этой области, другие страны стараются не отставать. Китай — дом интернет-площадок, таких как Baidu, Alibaba и Tencent — одна их таких стран.

Согласно Goldman Sachs, Китай уже выполнил три условия: у него есть кадры, данные и инфраструктура. Следом за IT-гигантами США китайские компании открывают исследовательские центры и предлагают сотрудникам зарплаты на уровне с американскими работодателями. Также, крупные IT-компании Китая создают собственные онлайн-экосистемы, которые постепенно внедряются в повседневную жизнь населения.

В июле правительство страны издало руководство по развитию ИИ внутри страны. Согласно документу, к 2030 году Китай должен стать глобальным инновационным центром. Ожидается, что общая стоимость производства в отраслях ИИ превысит 1 трлн юаней ($147,80 млрд).

Огромное население Китае, большая часть которого имеет подключение к интернету, дает стране преимущества в генерировании данных.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайская компания разрабатывает банкоматную сеть на блокчейне. UnionPay запатентует систему, которая будет связывать все ATM в сети банкоматов с помощью технологии блокчейн.

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По материалам cnbc.com