Китайская компания разрабатывает банкоматную сеть на блокчейне

UnionPay запатентует систему, которая будет связывать все ATM в сети банкоматов с помощью технологии блокчейн

Национальная платежная система Китая UnionPay надеется запатентовать систему на основе технологии блокчейн, которая будет связывать все ATM в сети банкоматов.

Согласно документам, опубликованным Государственным ведомством государственной собственности Китая, UnionPay намерена создать систему, в которой банкоматы будут выполнять роль узлов внутри блокчейн-сети, а информация о транзакциях будет передаваться по распределенной базе данных, что обеспечит безопасность и скорость операций.

Согласно патентной заявке, цель проекта — «обеспечить безопасность операций, совершенных через банкоматы».

Будет ли UnionPay использовать свое изобретение в коммерческих целях пока неясно, так как компания не дает комментариев касательно применения этой технологии.

Это уже не первый блокчейн-проект с участием UnionPay. В сентябре прошлого года китайская компания работала над программой лояльности на основе технологии блокчейн совместно с IBM.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что реестр прав на недвижимое имущество перейдет на блокчейн. Планируется, что проект будет внедрен с 1 января 2018 года.

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По материалам coindesk.com