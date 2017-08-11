Врач, который вживил в руку шесть чипов, работает над имплантом для платежей

Новости о том, что кто-то внедрил себе чип под кожу, уже не редкость. На этот раз вживить чип в руку не побоялся российский врач

Всего у Александра Волчека насчитывается шесть имплантов. Первый эксперимент врач провел еще три года назад. А со временем вживил под кожу еще 5 устройств. Некоторые из них – полные аналоги домофонных ключей, которыми он открывает двери и турникет на работе, остальные работают на другой частоте и способны хранить от 800 байт до 1 килобайта информации. В один из них записана визитная карточка, другие же позволяют разблокировать компьютер, хранить пароли и так далее.

Волчек отметил, что чипы приемлемых для имплантации человеку размеров уже производят в США, а более дешевые — в Китае. Стандартный размер чипа — 2х12 мм, а минимальный — 1,5х8 мм. Конструкция упакована в маленькую трубочку из биологически инертного стекла, что позволяет ей прижиться в организме. Под кожу импланты вводятся большим шприцем с толстой иглой (инжектором). При желании их можно извлечь.

Врач не только пользуется инновациями, но и собрал группу единомышленников и разработчиков новых функций для подобных имплантов. Команда уже работает над созданием импланта, который будет содержать микропроцессор с функциями шифрования и может быть использован для электронной подписи, оплаты в бесконтактных терминалах, оплаты общественного транспорта.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что австралиец вживил себе под кожу проездной. Теперь для проезда в общественном транспорте ему достаточно лишь приложить руку с чипом к сканеру.

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По материалам: Ria.ru