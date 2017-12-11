Всего три украинских банка нуждаются в докапитализации

Украинские банки затягивают увеличение минимального уставного капитала

По состоянию на 11 декабря, когда истек пятый месяц действия требования НБУ по минимальному уставному капиталу в 200 млн грн, эта проблема остается у трех банков. Впрочем, ситуация существенно улучшилась — всего месяц назад банков, не имеющих зарегистрированный уставный капитал в 200 млн грн, было шесть.

В период с 11 ноября по 11 декабря УБРР и Альпари Банк завершили докапитализацию — до 244 млн грн и 200 млн грн соответственно. А Кредит Оптима Банк на собрании акционеров 13 ноября решил отказаться от банковской лицензии.

По данным Минюста, на 11 декабря всего три банка имеют уставные капиталы меньше 200 млн грн. Зарегистрированный уставный капитал банка «Центр» гражданина Франции Хамеда Алихани составляет 120 млн грн. Уставный капитал банка «Портал» Игоря Колосницына все еще 125 млн грн (в октябре решил докапитализироваться на 75 млн грн). Зарегистрированный капитал Поликомбанка семьи Тарасовец — 145 млн грн.

Согласно оборотно-сальдовому балансу банков на 1 ноября, в графе 5004 «Взносы по незарегистрированному уставному капиталу» взносы числились у банка «Центр» (80 млн грн), но денежных средств в этой графе не было у Поликомбанка и банка «Портал».

Национальный банк мог признать эти банки проблемными еще в июле. После чего банкам дается 180 дней для устранения нарушения законодательства. 7 октября замглавы НБУ Катерина Рожкова сообщала, что шесть небольших банков работают в режиме ограничений по причине проверки Нацбанком источников происхождения средств для их докапитализации.

Небольшие банки прошли в НБУ все возможные «круги ада», пока добивались разрешения на докапитализацию, как вдруг оказалось, что треть банковской системы стали фигурантами уголовного расследования. Полиция подозревает их в коррупционном сговоре с управленцами НБУ.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайцы переименуют один из украинских банков и введут его в ТОП-10 рынка. Китайцы, выкупившие госбанк, озвучили свои планы по его развитию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: График работы отделений Ощадбанка изменится

По материалам finclub.net