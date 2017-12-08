Нацполиция подозревает сотрудников НБУ в сговоре с 37 банками

Должностные лица НБУ подозреваются в злоупотреблении властью и служебным положением

Национальная полиция Украины подозревает должностных лиц Национального банка в сговоре с владельцами и руководителями 37 банков. Об этом свидетельствует постановление Шевченковского райсуда Киева.

Так, полиция подозревает должностных лиц НБУ в злоупотреблении властью или служебным положением во время докапитализации этих банков.

Исходя из этого, суд разрешил Национальной полиции изъять в НБУ информацию о докапитализации в таких банках:

Банк Богуслав, Кредитинвест Банк, Вернум Банк, Банк Авангард, Международный инвестиционный банк, Агропросперис банк, Полтава-Банк, Конкорд, Расчетный центр, Новый, Траст-капитал, Европромбанк, Окси Банк, Коммерческий Индустриальный банк, Банк Сич, Альтбанк, Банк Портал, Коминвестбанк, Финансовый Партнер, Айбокс Банк, Альпари Банк, Гефест, Кристалбанк, Промышленно-финансовый банк, Поликомбанк, Регион-Банк, Украинский Капитал, Акордбанк, Земельный Капитал, Кредит Оптима Банк, МетаБанк, Мотор-Банк, Ситибанк, Украинский банк реконструкции и развития, Укрстройинвестбанк, Банк Фамильный, Банк Центр.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинские банки вернутся к прибыльности в 2018 году. Международное рейтинговое агентство Fitch сделало прогноз для украинских банков.

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По материалам news.finance.ua