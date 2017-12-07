Украинские банки вернутся к прибыльности в 2018 году — Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch сделало прогноз для украинских банков

В агентстве Fitch считают, что банковский сектор Украины может вернуться к прибыльной деятельности в 2018 году, хотя все еще большие расходы на финансирование и на обесценение (активов) наряду со слабым ростом кредитов будут продолжать сдерживать любые улучшения.

Fitch отмечает, что рентабельность украинских банков ниже, чем в других странах СНГ, Центральной и Восточной Европы.

Тем не менее, рост кредитного портфеля в следующем году, вероятно, будет только в нескольких сегментах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что совокупная прибыль украинских банков возросла. Банки получили в октябре 748 млн грн прибыли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинских банков покинет рынок в 2018 — мнение

По материалам finclub.net