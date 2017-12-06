Совокупная прибыль украинских банков возросла

Банки получили в октябре 748 млн грн прибыли

Национальный банк Украины сообщил, что в октябре прибыль банков составила 748 млн грн.

Согласно данным регулятора, доходы банковской системы в октябре составили 15,131 млрд грн, а расходы –14,382 млрд грн.

С начала года прибыль банков составила 2,15 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован убыток в 12,5 млрд грн.

Доходы банков в январе-октябре уменьшились до 146,2 млрд грн, тогда как комиссионные доходы выросли до 32 млрд грн.

Расходы банковской системы составили 114 млрд грн, в том числе процентные расходы уменьшились до 59,6 млрд грн, а отчисления в резерв до 28,5 млрд грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк лидирует по росту проблемных кредитов. В октябре доля проблемных кредитов в банковской системе сократилась на 0,82 процентных пункта до 56,91%.

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По материалам finclub.net