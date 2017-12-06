Финучреждения будут закрываться по собственной инициативе

Количество банков продолжит сокращаться. Такое мнение высказал председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов в ходе круглого стола «Банковская система: итоги 2017 года и прогноз на 2018 год», организованного «Финансовым клубом».

Банкир считает, что банковский рынок могут покинуть около 10% участников.

Банкир добавил, что работать банком сейчас очень непросто, ссылаясь на необходимость докапитализации, подтверждения своей стратегии.

Поэтому некоторые банки, которые отказались от банковской лицензии, остаются на финансовом рынке как финансовые компании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что совокупная прибыль украинских банков возросла. Национальный банк Украины сообщил, что в октябре прибыль банков составила 748 млн грн.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Украинский банкир назвал преимущества открытого банкинга

По материалам: FinClub