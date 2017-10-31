Выборы на блокчейне: компания Bitfury предлагает Украине готовое решение

Bitfury предложила Украине готовую систему для проведения выборов на Blockchain

Блокчейн-компания Bitfury заявила о готовности предоставить Украине техническое решение для проведения выборов с помощью технологии Blockchain. Первоначально компания предлагает провести пилотные проекты в некоторых регионах.

Такое заявление сделал директор по маркетингу Bitfury Джордж Гивишвили во время панельной дискуссии на Ukrainian Blockchain Day.

Также у Bitfury есть готовая система голосования, которая уже прошла тестирование в Великобритании и может быть развернута в украинских реалиях в течение нескольких недель. В компании готовы предоставить любому населенному пункту решение по голосованию на блокчейн под ключ — вопрос только в политической воле.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что банки консорциума R3 разрабатывают блокчейн-платформу трансграничных платежей. Свое решение в R3 уже называют первой по-настоящему международной платежной системой.

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