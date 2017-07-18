Выпуск iPhone 8 могут отложить до конца года

Apple столкнулась с трудностями при производстве нового iPhone

Apple может отложить выпуск своего нового iPhone до ноября-декабря.

Согласно DigiTimes, основная причина задержки состоит в том, что две компании-производители систем собственной разработки для Apple – Foxconn Electronic и Pegatron – не достигли достаточного уровня производства, чтобы обеспечить выход смартфона на массовый рынок. Согласно некоторым СМИ, производство iPhone 8 уже началось.

Согласно сообщениям, Foxconn получил 95% заказов на OLED-модели и еще небольшое количество заказов — на модели с 4,7- и 5,5-дюймовым дисплеем, а Pegatron производит 65% iPhone 7s с 4,7-дюймовым дисплеем и еще небольшое количество OLED-смартфонов. Модель с 5,5-дюймовым дисплеем будет производить тайваньская компания Wistron.

Полномасштабные темпы производства смартфона намечены на август.

При этом, в интервью для Fast Company, источник, знакомый с ситуацией сообщает, что компания Apple столкнулась с проблемами при разработке программного обеспечения для нового iPhone, что также может стать причиной отсрочки выхода на рынок.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Apple тестирует технологию распознавания лиц для iPhone 8. Apple заменит Touch ID функцией распознавания лиц на основе 3D-сенсора.

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По материалам pymnts.com