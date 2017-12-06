Western Union блокирует переводы на биржи криптовалют

Решение компании запретить услуги или транзакции, связанные с криптовалютами, регулируется внутренними правилами
Международный сервис денежных переводов Western Union начал кампанию против банковских операций, связанных с криптовалютами.
Один из пользователей Reddit сообщает, что компания проинформировала криптовалютную биржу Kraken о том, что она не обрабатывает транзакции, связанные с цифровыми валютами, потому что это противоречит ее внутренним правилам.
Отмечается, что это решение Western Union может негативно повлиять на работу криптовалютных бирж, а также потребителей, использующих криптовалюты. Это также может повлиять на прибыльность компании, поскольку в долгосрочной перспективе она потеряет много бизнесов, учитывая растущую популярность криптовалют во всем мире.
Запрет Western Union на транзакции, связанные с криптовалютами, аналогичен действиям различных финансовых организаций по всему миру, которые не позволяют своим клиентам покупать и продавать цифровые валюты. Некоторые банки даже закрыли счета, связанные с криптовалютами.
Хотя это плохой прецедент для рынка виртуальных валют, никто из аналитиков не сомневается в том, что это никак не скажется на растущем, в последнее время, курсе Bitcoin.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в PayPal начали блокировать учетные записи пользователей криптовалют. Пользователям, не соблюдающим официальные правила, закрывают счета без возможности подать апелляцию.
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По материалам finclub.net