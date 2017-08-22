WhatsApp запускает P2P-платежи: какая страна станет первой

WhatsApp тестирует сервис мгновенных банковских переводов

WhatsApp готовится к запуску P2P-переводов прямо в приложении для обмена текстовыми сообщениями, что позволит пользователям переводить средства друг другу с помощью текстовых сообщений.

Бета-версия следующего обновления выявила, что сервис вскоре будет поддерживать функцию платежей, сообщают в WABetaInfo.

WhatsApp, который насчитывает более 1 млрд пользователей, тестирует «сервис мгновенных банковских переводов через UPI». Напомним, UPI (Unified Payment Interface) – это межбанковская платежная система, создание которой инициировало правительство Индии. В связи с этим, эксперты предполагают, что первой страной, в которой запустится сервис, станет Индия. Когда сервис станет доступен для европейских пользователей, пока не уточняется.

В самой компании пока не дают официальных комментариев касательно планов своего платежного сервиса, однако называют Индию «очень важной страной для WhatsApp».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple запустит P2P-платежи и дебетовые карты. Apple уже проводит переговоры с партнерами в индустрии платежей с целью запуска собственного сервиса, который мог бы конкурировать с Venmo.

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По материалам paymnetscardsandmobile.com