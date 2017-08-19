Хакеры крадут банковские данные через приложения для вызова такси

Кибермошенники создали новую версию трояна Faketoken Android

В Kaspersky Lab в четверг заявили, что обнаружили новую версию вируса Faketoken Android Trojan — трояна, который крадет банковские данные пользователей мобильных приложений для вызова такси.

Новая версия Faketoken сейчас атакует в основном пользователей из России, однако география атак может расшириться, как это было с предыдущими версиями Faketoken, утверждает Чебышев.

Мобильные приложения для вызова такси хранят финансовые данные пользователей, поскольку к ним привязаны банковские карты. Эти приложения установлены на миллионах девайсов, что делает пользователей потенциальными жертвами кибератак.

Новая версия Faketoken Android Trojan отслеживает активность приложений и накладывает на них фишинговые окна, похожие на оригинальные окна приложения, с целью кражи данных банковских карт, объясняют эксперты Kaspersky Lab.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что за последние два года киберпреступления участились почти вдвое. Согласно отчету ThreatMetrix, киберпреступность повысилась почти на 100% с 2015 года.

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По материалам pymnts.com