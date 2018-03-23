Yahoo Japan запустит собственную криптобиржу

Новая площадка от Yahoo Japan будет запущена на базе существующей криптобиржи

Корпорация Yahoo Japan в следующем месяце приобретет 40% акций токийской криптобиржи BitARG, а в апреле 2019 года запустит на ее основе собственную торговую площадку.

BitARG уже обладает лицензией от Агентства финансовых услуг Японии (FSA). Покупка Yahoo Japan акций биржи BitARG будет осуществляться через ее дочернее подразделение Tokyo YJFX, которое специализируется на услугах по обмену иностранных валют.

Сумма сделки составит около 2 млрд иен (примерно $19 млн). Дополнительные инвестиции будут осуществляться через другие компании группы Yahoo в период с января по март 2019 года.

В следующем месяце руководители и инженеры YJFX будут направлены в BitARG, где в течение года будут трудиться над разработкой новой обменной платформы, системы корпоративного управления, клиентских сервисов, а также системы внутреннего контроля.

Yahoo! Japan Corporation — самый популярный интернет-ресурс Японии. Это совместное предприятие американской интернет-компании Yahoo! и японской Softbank объединяет поисковую систему, бесплатный сервис электронной почты, новостной сайт и онлайн-аукцион.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что популярная криптобиржа получила официальное предупреждение от регулятора. Главный финрегулятор Японии вынес предупреждение популярной криптовалютной площадке.

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По материалам forklog.com