Как создать онлайн-магазин с нуля: победители Ukrainian E-commerce Hackathon

10-11 февраля в креативном пространстве Creative Quarter состоялся первый Ukrainian eCommerce Hackathon

Участники мероприятия за два дня прошли весь путь создания e-com проекта — от описания бизнес-модели до запуска интернет-магазина. Все проекты создавались на SaaS платформе «ХОРОШОП» с интеграцией API логистического оператора «Нова Пошта».

Участники хакатона сформировали 10 команд. Каждая команда под руководством опытного ментора на протяжении хакатона разрабатывала и создавала свои проекты. По решению жюри, призовые места распределились следующим образом.

Победители хакатона Ukrainian E-commerce Hackathon:

третье место завоевала команда с идеей создания интернет-магазина детской мебели «Дубовый домик». Участники: Владимир Андрух, Игорь Андрух и Иван Репин. Ментор — Игорь Стольницкий, CEO «ХОРОШОП».

завоевала команда с идеей создания интернет-магазина детской мебели «Дубовый домик». Участники: Владимир Андрух, Игорь Андрух и Иван Репин. Ментор — Игорь Стольницкий, CEO «ХОРОШОП». второе место заняла команда за проект интернет-магазина органической косметики «OrganicLife» (г. Днепр). Участники: Георгий Ардотели, Виктория Стогний, Ксения Дорна, Ярослав Климас, Татьяна Артеменко. Ментор — Артем Волхонский, Head of Digital Product Development Department, «Нова Пошта».

заняла команда за проект интернет-магазина органической косметики «OrganicLife» (г. Днепр). Участники: Георгий Ардотели, Виктория Стогний, Ксения Дорна, Ярослав Климас, Татьяна Артеменко. Ментор — Артем Волхонский, Head of Digital Product Development Department, «Нова Пошта». первое место и статус самого перспективного проекта завоевал интернет-магазин функциональных напитков «Eliksyr Must Drink» (г. Киев). Участники: Александр Лузин, Ольга Лузина, Олег Ремез, Александр Ткач, Константин Крутенев. Ментор — Дмитрий Гололобов, Deputy CEO UAPAY.

Андрей Длигач

член жюри, Генеральный директор AdvanterGroup

Всего в хакатоне участвовало 10 команд:

Интернет-магазин снаряжения для скандинавской ходьбы. Ментор — Сергей Бондаренко, Chief Technology Officer, Deloitte Garage;

Шеринг-платформа для туристического снаряжения. Ментор — Владислав Новак, директор по маркетингу СК «ПРОВИДНА»;

Интернет-магазин функциональных напитков «Eliksyr Must Drink». Ментор — Дмитрий Гололобов, Deputy CEO UAPAY;

Интернет-магазин изделий из фанеры (профессиональная мебель для рукоделья и производства товаров handmade). Ментор — Валентин Калашник, СEO&Fonder OSD Group, президент УАДМ;

Интернет-магазин органической косметики «OrganicLife». Ментор — Артем Волхонский, Head of Digital Product Development Department, «Нова Пошта»;

Fashionship — экспорт-хаб для украинских брендов и производителей. Ментор — Давид Браун, CEO Weblium;

Сервис по продаже опыта «Май мрію». Ментор — Максим Прокопов, Директор и соучредитель IT-Premium, Super-Truper;

Интернет-магазин 3D-принтеров. Ментор — Владислав Новак, директор по маркетингу СК «ПРОВИДНА»;

Интернет-магазин «Дубовый домик» (детская мебель). Ментор — Игорь Стольницкий, CEO «ХОРОШОП»;

Интернет-магазин альтернативных источников энергии (тепловые насосы). Ментор — Фарид Сафаров, Соучредитель и исполнительный директор Moresise Financial Solutions.

Кроме практической части, хакатон включал в себя и насыщенную лекционную программу: командам презентовали механику разработки бизнес-модели в e-сommerce, учили правильно формировать PR-стратегию, управлять брендом, разбираться в юридических тонкостях работы в сфере электронной торговли, эффективно использовать Google Analytics и логистику.

Ирина Холод

Директор по маркетингу «Нова Пошта»

Ирина Холод посоветовала участникам при создании своего интернет-магазина обязательно учитывать растущий тренд m-commerce. «Привычки покупателей меняются. К примеру, 50% трафика на нашу платформу NP Shopping, которая помогает покупать товары на зарубежных онлайн-площадках, таких, как Amazon или Asos, идет с мобильных устройств. Это говорит о том, что m-commerce становится все популярнее и популярнее, и это нужно учитывать при разработке своих сайтов», — отметила она.

В свою очередь, Дмитрий Зарахович, Управляющий партнер UAPAY и Softinvest, рассказал командам о сервисе UAPAY Escrow и о том, как сделать безналичный расчет в интернет-магазине безопасным, удобным и надежным.

Дмитрий Зарахович

Управляющий партнер UAPAY и Softinvest

В комитет жюри вошли: Роман Сульжик, Партнер Distributed Lab; Андрей Длигач, Генеральный директор AdvanterGroup; Роман Онищенко, Директор, соучредитель LeBoutique; Евгений Шевченко, Основатель и CEO digital-агентства UAMASTER; Илья Кенигштейн, Co-Founder & Chief Creative Officer at Creative Quarter; Дмитрий Зарахович, Управляющий партнер UAPAY и Softinvest; Рональд Гулами, Cовладелец Credit365; Юлия Порошенко, Основатель и руководитель проекта Agrohub и другие эксперты отрасли.

Игорь Стольницкий, ментор хакатона и CEO компании «ХОРОШОП», которая поддержала проект, сообщил о готовности поддержать дальнейшее развитие проектов. И обеспечить им год бесплатного обслуживания сайтов. Также, команда-победитель получила специальные призы от компании «Нова Пошта» и UAPAY.

Артем Рудько CEO Ukrainian E-commerce Expert

Детальнее о хакатоне читайте на https://www.e-hackathon.com.ua/

Saas платформа хакатона: ХОРОШОП

Логистический партнер: Нова Пошта

Национальный платежный партнер: UAPAY

Локация партнер: Creative Quarter

Партнеры: 25h8.com, weblium.com, credit365, Документ.Онлайн, FRED&FRESH, RedBull, OMNIC, UniSender, UkrIndex, IT-Premium, Моршинська, Agrohub

Информационные и медиапартнеры: Liga.net, Logist.FM, Ukrainian Retail Association, СУП

FinTech-медиа партнер: PaySpace Magazine

Генеральный радиопартнер: Голос Столицы

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Бизнес-идеи 2018: ищем свободные ниши в e-commerce