На Троещине можно расплатиться банковской картой в скоростном трамвае

Миллионы поездок в транспорте столицы уже оплачиваются бесконтактно

Сегодня, 25 октября, на Троещинской линии скоростного трамвая была запущена возможность оплаты проезда банковской картой. В запуске технологии принимали участие платежная система Mastercard и Ощадбанк.

Терминалы для бесконтактной оплаты проезда появились на всех семи станциях скоростного трамвая. Пока оплатить проезд в одно касание могут только владельцы бесконтактных карт Mastercard. Но после пилотного проекта такая возможность появится и у владельцев карт других платежных систем.

Троещинская линия — не первый маршрут скоростного трамвая, проезд по которому можно оплатить картой. Два года назад подобный функционал был напущен на 12 станциях Борщаговской ветки. Ежедневно этой услугой пользуется 1,5 тыс. пассажиров.

На запуске новой услуги присутствовали Дмитрий Давтян, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, Сергей Симонов, директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, Вера Платонова, генеральный директор Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии, Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка, Дмитрий Левченко, генеральный директор КП «Киевпастранс».

Чиновники отметили, что подобная опция до конца года года может появиться и в городской электричке — пассажиры смогут оплачивать билеты банковскими картами. Еще через год в столице планируют запустить электронный билет — проездной, который можно будет пополнять на определенное количество поездок и использовать в разном виде транспорта.

СПРАВКА

В микрорайоне Троещина проживает около 300 тыс человек. Ежегодно Троещинская линия скоростного трамвая перевозит 1,3 млн пассажиров. Ожидается, что около 10% из них будут оплачивать проезд картами.

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