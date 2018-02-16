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Платеж из прошлого: ТОП-7 интересных фактов про банковские чеки

16.02.2018 9:00

История банковских чеков перевалила за три столетия — сегодня этому платежному инструменту исполнилось 359 лет

Банковские чеки

Банковские чеки были популярны в 1990-ых Фото: thebankofsa.com

Первый чек был написан от руки на обычном листе бумаги. Его автор —  англичанин Николас ван Акер — был владельцем банковской конторы «Моррис и Клейтон». Сумму, которую он пообещал некому мистеру Делбоэ, на то время составляла 400 фунтов (сегодня это около 40 тыс фунтов). Чек сохранился до сих пор, его можно увидеть в коллекции Банка Англии.

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Один из первых банковских чеков Фото: Wikipedia

Редакция PaySpace Magazine собрала интересные факты о банковских чеках.

Как работают банковские чеки?

По сути, чек – это ценная бумага, предназначенная для безналичных расчетов. Владелец чековой книжки держит деньги на счету в банке. Каждый раз, когда ему необходимо расплатиться с кем-либо, он просто указывает на бумаге нужную сумму и передает чек получателю. Человек, которому вместо денег достался чек, в установленный срок (обычно от 6 до 15 месяцев ) должен прийти в банк и обналичить его.

 

Как выглядят чеки?

Первые чеки были рукописными — их текст сложно разобрать. Со временем они становились более «читаемыми» — часть надписей отпечатывалась на специальной защищенной бумаге.

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  1. Банк, который выплатит сумму по чеку
  2. Получатель платежа
  3. Дата выдачи
  4. Сумма
  5. Инициатор платежа
  6. Подпись инициатора платежа
  7. Машиночитаемая информация о состоянии счета

7 интересных фактов о чеках

  1. Первые печатные чеки появились в 1717 году. Их выпускал Банк Англии
  2. Пик чековых платежей пришелся на конец 1980-ых – начало 1990-ых. Только в Британии в 1990 году было совершено 4 млрд чековых платежей.
  3. 3% британцев всех возрастов до сих пор активно пользуется чеками вместо других инструментов оплаты.
  4. Бумажные чеки еще в 2015 году были главным методом трансграничных платежей в США
  5. Сегодня не обязательно идти в банк, чтобы обналичить чек — британский банк Lloyds предлагает переслать его по мобильному.
  6. На смену бумажным приходят мобильные чековые книжки.
  7. Тем временем, Дания официально отменила банковские чеки

 

Чековые книжки в Украине

Обычным украинцам банковские чеки известны в основном по зарубежным фильмам и иностранной литературе. Мы пропустили этот этап развития финансовых услуг, перейдя сразу к банковским картам. Поэтому чеками мало кто пользуется. Однако порядок использования чеков прописан в нашем законодательстве. А в 2000-ых можно было встретить такие чековые книжки.

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Рубрики: МирОбзорыСтатьи
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