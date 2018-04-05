Где выгоднее купить билет в кино онлайн – обзор кинотеатров и сервисов

Покупка билетов в кинотеатр онлайн позволяет сэкономить время, но следует знать и о некоторых нюансах

Планируя поход в кино, о билетах стоит позаботиться заранее – во избежание простаивания в очередях или отсутствия билетов на кассе. Для этого достаточно воспользоваться компьютером или смартфоном. Возможность купить билет в кино онлайн предоставляют как банковские, так и небанковские сервисы. А некоторые кинотеатры позволяют купить билеты прямо на их сайтах.

Редакция PaySpace Magazine провела несколько тестов, чтобы узнать, какая из этих опций наиболее выгодна. Для этого мы отобрали четыре онлайн-сервиса, которые позволяют выбрать и приобрести билеты в кино онлайн: два банковских (сервисы Альфа-Банка и ПриватБанка) и два небанковских (tickets.ua и vkino.ua).

Где купить билет в кино онлайн?

На площадках есть возможность купить билеты далеко не в любой из киевских кинотеатров. Возможно, это объясняется наличием договоренностей между кинотеатрами и интернет-сервисами.

Список, представленный ниже, охватывает не все кинотеатры Киева. К примеру, отсутствует сеть «Баттерфляй», поскольку она не предоставляет клиентам возможности купить билеты онлайн даже на собственном сайте. Примечательно также, что билеты в кинотеатры сети «Multiplex», кроме ее собственного сайта, продаются только на kino.tickets.ua. В свою очередь, сервис не продает билеты в другие кинотеатры, хотя еще пару лет назад такая возможность была. В связи с этим мы решили анализировать эту площадку отдельно.

Кинотеатр ticket.alfabank.ua bilet.privatbank.ua vkino.ua kino.tickets.ua Boomer + + + — Multiplex — — — + Жовтень + + + — Киевская Русь + + + — Кинодром + — — — Кинопанорама + — — — Кинотеатр им.Т.Г. Шевченко + + + — Киото + + + — Культурний центр «Кинотеатр «Киев» + + + — Лейпциг + + + — Ленинград + + + — Линия кино + + + — Лира — + + — Магнат + + + — Одесса-кино + + + — Оскар + + + — Планета кино — + + — Проминь + + + — Синема-Сити + + + — Спутник + + + — Старт + + + — Телепорт 360 — + + — Украина + + + — Факел + + + — Флоренция + + + —

Стоимость билетов в кинотеатры Киева

Чтобы сравнить стоимость билетов корректно, для тестов были выбраны только те кинотеатры, билеты в которые доступны для покупки на всех трех сайтах. Стоимость билета тут и далее – та сумма, которая указывается на билете, без комиссий и сервисных сборов.

Тест №1

Для первого теста мы выбрали один билет на вечерний сеанс в кинотеатре «Оскар» в ТРЦ «Dream Town».

Стоимость билета vkino.ua ticket.alfabank.ua bilet.privatbank.ua 100 грн Купить онлайн – 110 грн Забронировать и оплатить на кассе – 102 грн Купить онлайн – 110 грн Купить онлайн – 110 грн

Как видим из таблицы выше, комиссия за работу сервисов при покупке билетов в этом случае составляет 10 грн. При этом пользователи vkino.ua и ticket.alfabank.ua узнают о сумме комиссии сразу же при выборе места в зале, а пользователи bilet.privatbank.ua – позже, уже непосредственно при подтверждении оплаты. До этого сервисом указывается сумма без комиссии.

Стоит отметить, что покупка билета на сайте кинотеатра «Оскар» не дешевле покупки на сайтах-посредниках и происходит через все тот же vkino.ua, с такой же комиссией (10 грн в нашем случае).

Тест №2

Рассмотрим другую сеть кинотеатров – «Синема сити», купив один билет на вечерний сеанс. У этого кинотеатра работает собственная система покупки билетов. На сайте кинотеатра цены на билеты разнятся в зависимости от выбранного места – первые ряды и места у прохода стоят немного дешевле. При оплате комиссия не взымается – только стоимость билета.

На сайте «Синема сити» есть возможность не только покупки, но и бронирования – в нашем случае это обошлось бы дополнительно в 3 грн.

Стоимость билета vkino.ua ticket.alfabank.ua bilet.privatbank.ua 120 грн 132 грн 132 грн 132 грн

Как видим, сервисы-посредники показывают одинаковый результат. Однако в этот раз только ticket.alfabank.ua сообщил о комиссии на этапе выбора места – остальные сервисы указали ее уже в процессе оплаты.

Этот тест показывает, что при наличии у кинотеатра собственной системы онлайн-покупки билетов, пользоваться ей выгоднее, чем сервисами-посредниками.

Тест №3

В этом тесте предположим, что собираемся в кино со второй половинкой. Тестировать будем кинотеатр «Киевская Русь», вечерний сеанс, места в последнем ряду – в данном случае это диваны, и билеты на эти места продаются вместе. Поэтому в таблице ниже указана стоимость сразу двух билетов.

Стоимость билетов vkino.ua ticket.alfabank.ua bilet.privatbank.ua 150 грн 150 грн

При бронировании – 156 грн 165 грн —

На сайте кинотеатра тоже есть своя система оплаты и бронирования билетов. Комиссий и сборов не взимают. Бронирование стоит 2 грн за билет.

Примечательно, что в этот раз сервисный сбор отсутствует и на vkino.ua. Не поверив своим глазам, мы прошли процесс оплаты до конца, однако комиссии действительно нет. Как выяснилось, в том числе и на другие фильмы в этом кинотеатре.

Отличился в этот раз bilet.privatbank.ua – на этом сайте попросту не реализована возможность покупки парных билетов. В режиме выбора мест они даже не кликабельны.

Единственный сайт, который стабилен во всем, включая наличие комиссии – ticket.alfabank.ua. О том, что мы собираемся купить парные места, сервис уведомляет нас уже при наведении на них курсора.

Как купить билет в Multiplex

Как упоминалось выше, купить билет в кинотеатр «Multiplex» можно либо на его сайте, либо на kino.tickets.ua – это единственная доступная там сеть кинотеатров. Посмотрим, есть ли разница в их ценовой политике. Выберем один билет на вечерний сеанс в ТРЦ Sky Mall.

Стоимость билета kino.tickets.ua 75 грн 75 грн

Разницы в стоимости билетов между сайтом сети «Multiplex» и kino.tickets.ua нет, как и комиссий и сборов. Но есть один нюанс: на kino.tickets.ua пользователя предупреждают о возможной наценке (незначительной) в зависимости от способа оплаты.

Как купить билет в кино онлайн и не облажаться

Проверьте, есть ли у кинотеатра собственная система покупки билетов. Это поможет избежать переплаты.

В некоторые кинотеатры билеты без наценок можно раздобыть и на vkino.ua. Например, в кинотеатр «Киевская Русь».

Если у вас мало времени и много денег – выбирайте ticket.alfabank.ua. Все предельно ясно, прозрачно, с комиссией, но без неожиданностей.

Сервис bilet.privatbank.ua рекомендуем использовать, если вы любите интригу или являетесь поклонником ПриватБанка.

Если отправляетесь в кино со второй половинкой, на bilet.privatbank.ua не заходите – билетов на диванчики в последнем ряду там не купить.

Не бронируйте билеты, а сразу покупайте – таким образом можно сэкономить 2-3 грн на билете.

Ваш кошелек не почувствует разницы между покупкой билетов на сайте «Multiplex» и kino.tickets.ua.

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