Где выгоднее купить билет в кино онлайн – обзор кинотеатров и сервисов

Покупка билетов в кинотеатр онлайн позволяет сэкономить время, но следует знать и о некоторых нюансах
Планируя поход в кино, о билетах стоит позаботиться заранее – во избежание простаивания в очередях или отсутствия билетов на кассе. Для этого достаточно воспользоваться компьютером или смартфоном. Возможность купить билет в кино онлайн предоставляют как банковские, так и небанковские сервисы. А некоторые кинотеатры позволяют купить билеты прямо на их сайтах.
Редакция PaySpace Magazine провела несколько тестов, чтобы узнать, какая из этих опций наиболее выгодна. Для этого мы отобрали четыре онлайн-сервиса, которые позволяют выбрать и приобрести билеты в кино онлайн: два банковских (сервисы Альфа-Банка и ПриватБанка) и два небанковских (tickets.ua и vkino.ua).
Где купить билет в кино онлайн?
На площадках есть возможность купить билеты далеко не в любой из киевских кинотеатров. Возможно, это объясняется наличием договоренностей между кинотеатрами и интернет-сервисами.
Список, представленный ниже, охватывает не все кинотеатры Киева. К примеру, отсутствует сеть «Баттерфляй», поскольку она не предоставляет клиентам возможности купить билеты онлайн даже на собственном сайте. Примечательно также, что билеты в кинотеатры сети «Multiplex», кроме ее собственного сайта, продаются только на kino.tickets.ua. В свою очередь, сервис не продает билеты в другие кинотеатры, хотя еще пару лет назад такая возможность была. В связи с этим мы решили анализировать эту площадку отдельно.
|Кинотеатр
|ticket.alfabank.ua
|bilet.privatbank.ua
|vkino.ua
|kino.tickets.ua
|Boomer
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|Multiplex
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|Жовтень
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|Киевская Русь
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|Кинодром
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|Кинопанорама
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|Кинотеатр им.Т.Г. Шевченко
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|Киото
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|Культурний центр «Кинотеатр «Киев»
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|Лейпциг
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|Ленинград
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|Линия кино
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|Лира
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|Магнат
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|Одесса-кино
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|Оскар
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|Планета кино
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|Проминь
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|Синема-Сити
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|Спутник
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|Старт
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|Телепорт 360
|—
|+
|+
|—
|Украина
|+
|+
|+
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|Факел
|+
|+
|+
|—
|Флоренция
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Стоимость билетов в кинотеатры Киева
Чтобы сравнить стоимость билетов корректно, для тестов были выбраны только те кинотеатры, билеты в которые доступны для покупки на всех трех сайтах. Стоимость билета тут и далее – та сумма, которая указывается на билете, без комиссий и сервисных сборов.
Тест №1
Для первого теста мы выбрали один билет на вечерний сеанс в кинотеатре «Оскар» в ТРЦ «Dream Town».
|Стоимость билета
|vkino.ua
|ticket.alfabank.ua
|bilet.privatbank.ua
|100 грн
|Купить онлайн – 110 грн
Забронировать и оплатить на кассе – 102 грн
|Купить онлайн – 110 грн
|Купить онлайн – 110 грн
Как видим из таблицы выше, комиссия за работу сервисов при покупке билетов в этом случае составляет 10 грн. При этом пользователи vkino.ua и ticket.alfabank.ua узнают о сумме комиссии сразу же при выборе места в зале, а пользователи bilet.privatbank.ua – позже, уже непосредственно при подтверждении оплаты. До этого сервисом указывается сумма без комиссии.
Стоит отметить, что покупка билета на сайте кинотеатра «Оскар» не дешевле покупки на сайтах-посредниках и происходит через все тот же vkino.ua, с такой же комиссией (10 грн в нашем случае).
Тест №2
Рассмотрим другую сеть кинотеатров – «Синема сити», купив один билет на вечерний сеанс. У этого кинотеатра работает собственная система покупки билетов. На сайте кинотеатра цены на билеты разнятся в зависимости от выбранного места – первые ряды и места у прохода стоят немного дешевле. При оплате комиссия не взымается – только стоимость билета.
На сайте «Синема сити» есть возможность не только покупки, но и бронирования – в нашем случае это обошлось бы дополнительно в 3 грн.
|Стоимость билета
|vkino.ua
|ticket.alfabank.ua
|bilet.privatbank.ua
|120 грн
|132 грн
|132 грн
|132 грн
Как видим, сервисы-посредники показывают одинаковый результат. Однако в этот раз только ticket.alfabank.ua сообщил о комиссии на этапе выбора места – остальные сервисы указали ее уже в процессе оплаты.
Этот тест показывает, что при наличии у кинотеатра собственной системы онлайн-покупки билетов, пользоваться ей выгоднее, чем сервисами-посредниками.
Тест №3
В этом тесте предположим, что собираемся в кино со второй половинкой. Тестировать будем кинотеатр «Киевская Русь», вечерний сеанс, места в последнем ряду – в данном случае это диваны, и билеты на эти места продаются вместе. Поэтому в таблице ниже указана стоимость сразу двух билетов.
|Стоимость билетов
|vkino.ua
|ticket.alfabank.ua
|bilet.privatbank.ua
|150 грн
|150 грн
При бронировании – 156 грн
|165 грн
|—
На сайте кинотеатра тоже есть своя система оплаты и бронирования билетов. Комиссий и сборов не взимают. Бронирование стоит 2 грн за билет.
Примечательно, что в этот раз сервисный сбор отсутствует и на vkino.ua. Не поверив своим глазам, мы прошли процесс оплаты до конца, однако комиссии действительно нет. Как выяснилось, в том числе и на другие фильмы в этом кинотеатре.
Отличился в этот раз bilet.privatbank.ua – на этом сайте попросту не реализована возможность покупки парных билетов. В режиме выбора мест они даже не кликабельны.
Единственный сайт, который стабилен во всем, включая наличие комиссии – ticket.alfabank.ua. О том, что мы собираемся купить парные места, сервис уведомляет нас уже при наведении на них курсора.
Как купить билет в Multiplex
Как упоминалось выше, купить билет в кинотеатр «Multiplex» можно либо на его сайте, либо на kino.tickets.ua – это единственная доступная там сеть кинотеатров. Посмотрим, есть ли разница в их ценовой политике. Выберем один билет на вечерний сеанс в ТРЦ Sky Mall.
|Стоимость билета
|kino.tickets.ua
|75 грн
|75 грн
Разницы в стоимости билетов между сайтом сети «Multiplex» и kino.tickets.ua нет, как и комиссий и сборов. Но есть один нюанс: на kino.tickets.ua пользователя предупреждают о возможной наценке (незначительной) в зависимости от способа оплаты.
Как купить билет в кино онлайн и не облажаться
- Проверьте, есть ли у кинотеатра собственная система покупки билетов. Это поможет избежать переплаты.
- В некоторые кинотеатры билеты без наценок можно раздобыть и на vkino.ua. Например, в кинотеатр «Киевская Русь».
- Если у вас мало времени и много денег – выбирайте ticket.alfabank.ua. Все предельно ясно, прозрачно, с комиссией, но без неожиданностей.
- Сервис bilet.privatbank.ua рекомендуем использовать, если вы любите интригу или являетесь поклонником ПриватБанка.
- Если отправляетесь в кино со второй половинкой, на bilet.privatbank.ua не заходите – билетов на диванчики в последнем ряду там не купить.
- Не бронируйте билеты, а сразу покупайте – таким образом можно сэкономить 2-3 грн на билете.
- Ваш кошелек не почувствует разницы между покупкой билетов на сайте «Multiplex» и kino.tickets.ua.
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