Мавроди и компания: самые известные финансовые пирамиды в мире

Сегодня умер основатель крупнейшей на постсоветском пространстве финансовой пирамиды «МММ», Сергей Мавроди



26 марта на 63-м году жизни умер Сергей Мавроди, основатель финансовой пирамиды, от которой пострадало по разным оценкам от 10 до 15 млн человек. Редакция предлагает вспомнить, чем занималась МММ и подобные аферы, которые популярны среди людей, которые хотят быстро обогатиться без особых усилий.

«МММ»

Это крупнейшая финансовая пирамида в странах СНГ. Организованное Сергеем Мавроди совместно с женой и братом в 1989 году, предприятие обещало рекордную доходность в размере до 1000% годовых. Девизом фирмы был лозунг «Завтра дороже, чем сегодня».

Учитывая тяжелое экономическое время и низкую финансовую грамотность людей, «МММ» привлекла, по разным оценкам, от 10 до 15 млн человек. Сама пирамида просуществовала более 5 лет. Ее автор заработал за этот период около 2 млрд долларов. Когда в 1997 году «МММ» была признана банкротом, миллионы вкладчиков потеряли все свои деньги. После ареста Мавроди с его офиса было вывезено несколько грузовиков, полностью забитых деньгами. Только один их пересчет занял около месяца.

В 2003 году он был осужден в России за мошенничество в крупных размерах. И приговорен к 4,5 годам тюрьмы за мошенничество. Тем не менее, это не помешало Мавроди в 2011 и 2012 годах снова привлекать людей в пирамиду. А в 2016 году новый проект Сергея Мавроди под названием «МММ Глобал» предлагал делать вклады в криптовалюте Bitcoin под высокие проценты. Но, к счастью, они не стали такими популярными, как МММ в 90-х годах.

«Система Ло»

Первой в Европе финансовой пирамидой считается система, созданная шотландским экономистом Джоном Ло в 1716-1720 годах во Франции. Ло с детства отличался желанием жить не как все, для чего требовались немалые деньги. Сначала он пытался играть в карты, но прибыли это ему так и не принесло. Затем у Джона появилась идея создавать деньги в финансово-кредитных учреждениях, а не в золотых или серебряных рудниках, и он предложил сменить металлические монеты на бумажные деньги. Ло переехал во Францию. Там регент короля герцог Орлеанский поддержал его идею учредить банк, выпускавший банкноты, которые обеспечены казной и земельными угодьями.

Но на этом гений-финансист не остановился. В 1717 году начала свою работу «Миссисипская компания», или «Западная компания». Благодаря своей славе и умению манипулировать мнением толпы, Ло смог поднять небывалый спрос на акции компании, которая занималась неизвестно чем. Ажиотаж был как среди купцов, так и среди простых людей. Но когда выяснилось, что никакой существенной деятельности «Западная компания» не ведет и реальной прибыли не приносит, владельцы акций начали массового от них избавляться. «Система Ло» рухнула, а ее автор бежал в Италию.

«Схема Понци»

В США финансовые пирамиды появились лишь через 100 лет. В 1919 первую из них создал итальянский эмигрант Чарльз Понци. Как и Джон Ло, Понци всегда хотел стать богатым и успешным, и в конце-концов придумал схему заработка за счет привлечения денег от других людей.

Однажды Чарльз написал письмо в одну испанскую компанию с предложением выпускать международный журнал. Ответ ему пришел очень быстро, а в конверт были вложены международные купоны, которые можно было обменять на марки для обратного письма. Самой важной деталью был обменный курс купонов: в Испании за один купон давали одну марку, а вот в США — шесть. Это и натолкнуло Понци на идею создания компании-пирамиды.

В проплаченных статьях в прессе итальянский предприниматель предлагал людям покупать акции его компании, якобы занимающейся куплей-продажей товаров по всему миру, и получать неслыханную прибыль — 150% от вложенной суммы через 45 дней. Очень быстро на обещания «купились» как чиновники, так и обычные граждане. Таким образом, выплаты вкладчикам компании осуществлялись за счет денег новых участников.

Но, как и все пирамиды, «Схема Понци» рухнула очень быстро. Приятель Чарльза, у которого тот одолжил деньги в начале своей деятельности, подал в суд на Понци. В результате все его счета были заморожены, вкладчики не досчитались 2 миллионов долларов, а автора простой и прибыльной схемы приговорили к 5 годам тюрьмы.

Величайшая пирамида Бернарда Мэдоффа

Эта пирамида, по оценкам некоторых специалистов, является крупнейшей в истории финансовой аферой. Количество потерпевших насчитывает 3 млн человек и несколько сотен организаций. Ущерб оценивается в сумме около 64,8 млрд долларов.

Автор этой схемы Бернард Мэдофф, в отличие от других финансовых махинаторов, обещал всем вкладчикам созданного им инвестиционного фонда «Madoff Investment Securities» небольшую, но стабильную прибыль. Доходность в размере 12-13% годовых убедила многие крупные компании, знаменитых людей и чиновников вкладывать средства в компанию. В результате, количество вкладчиков превысило 3 миллиона, а сумма привлеченных денег составила миллиарды долларов.

Фонд существовал 15 лет, пока в 2008 году ряд крупных компаний обратились к Мэдоффу с просьбой вернуть их средства и проценты (их набежало порядка 7 млрд долларов). Такую сумму, конечно же, фонд выплатить не смог. Пирамида рухнула. Как выяснилось в ходе следствия, фонд Мэдоффа задолжал своим клиентам более 65 млрд долларов. Автор схемы (которого, к слову, сдали его собственные сыновья), получил 150 лет тюремного заключения.

Муравьиные фермы Ван Фэна

В 1999 году китайский предприниматель Ван Фэн придумал оригинальный способ заработка. Он предложил всем желающим стать инвесторами в его компании. За $1500 вкладчики получали коробку со «специальными» муравьями, которые нужно было выращивать по особой секретной схеме в течение 90 дней. Ван Фэн уверял, что муравьи использовались для изготовления лекарств. На самом деле, конечно же, это было не так. Каждые 14 месяцев вкладчики компании получали 450 долларов, что соответствовало годовой доходности в 32%.

Миллионы людей в течение двух лет вносили свои деньги, что позволило китайскому аферисту собрать сумму более 2 млрд долларов. Сам Ван Фэн стал очень уважаемым бизнесменом в Китае, его номинировали на разные премии и награды. Но уже вскоре пирамида рухнула, а Ван Фэна приговорили к смертной казни.

Акции Лу Перлмана

Имя Лу Перлмана не всем известно. Но названия созданных им музыкальных групп, таких как Backstreet Boys и NSync, слышали многие. Однако точно не все знают о финансовых аферах, которые проворачивал Перлман.

В 1981 году Лу создал несколько фиктивных компаний, которые существовали только на бумаге и никакой деятельности не вели. Далее он выпустил акции этих компаний и разместил их на бирже. Заинтересованные «ростом прибыли», о котором Перлман постоянно сообщал в публикуемых отчетах, многие частные лица и даже крупные финансовые компании начали покупать акции Лу Перлмана.

Схема продержалась целых 20 лет, но в конце концов мошенничество выкрыли. Лу приговорили к штрафу в 1 млн долларов и 25 годам тюрьмы, а держатели акций его фиктивных компаний потеряли около 300 млн долларов.

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