Укрпошта в смартфоне: почтовый оператор представил собственное приложение

На презентации продемонстрировали, какой функционал имеет новое мобильное приложение

Сегодня, 12 апреля, в «Укрпошта Арт Хаб» государственный почтовый оператор представил собственное мобильное приложение.

На презентации присутствовал глава Укрпошты Игорь Смелянский. Он лично призвал пользователей участвовать в бета-тестировании нового приложения, а также упомянул о диджитал-наработках компании за год.

Игорь Смелянский

генеральный директор Укрпошты

Приложение Укрпошты уже доступно для Android, а вскоре обещают запустить и версию для iOS.

Основные функции и возможности приложения включают:

Отслеживание отправлений (трекинг посылок). Указав в приложении номер посылки, можно регулярно получать push-уведомления о ее перемещении.

Каждой своей посылке можно присвоить индивидуальное название — например, «Телефон из AliExpress». Так будет проще следить за статусом каждой из своих посылок.

Расчет стоимости отправлений. Можно узнать стоимость отправки посылки как по Украине, так и за рубеж с помощью специального калькулятора в приложении.

Оформление отправлений. Пользователь сможет прямо в калькуляторе нажать кнопку «Оформить», прийти в одно из 2,5 тыс автоматизированных отделений Укрпошты, назвать номер и посылку сразу отправят.

Вызов курьера — функция уже работает в шести городах Украины. Теперь через приложение можно вызвать курьера, который приедет и заберет посылку. При этом геолокация подтягивается автоматически, так что на это понадобится пару кликов.

Поиск почтового индекса по адресу, по городу. Индекс пользователя приложение запоминает и сохраняет автоматически.

Поиск отделений — находясь в любом месте, можно открыть интерактивную карту и найти ближайшее отделение Укрпошты.

Создание собственной почтовой марки.

Отдельно стоит отметить о финансовых услугах, реализованных в приложении Укрпошты:

Перевод с карты на карту.

Перевод «С карты домой» — уникальная услуга от Укрпошты. В приложении можно инициировать перевод со своей карты, а получателю почтальен принесет соответствующую сумму наличными.

Перевод с карты в отделение.

В Укрпоште считают, что приложение позволит обеспечить клиентам максимальное удобство при использовании почтовых услуг.

Игорь Смелянский

генеральный директор Укрпошты

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