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Укрпошта в смартфоне: почтовый оператор представил собственное приложение

12.04.2018 13:54

На презентации продемонстрировали, какой функционал имеет новое мобильное приложение

Укрпошта в смартфоне: почтовый оператор представил собственное приложение. Фото: ukrposhta.ua

Сегодня, 12 апреля, в «Укрпошта Арт Хаб» государственный почтовый оператор представил собственное мобильное приложение.

Приложение Укрпошты уже доступно для Android. Фото: psm7.com

На презентации присутствовал глава Укрпошты Игорь Смелянский. Он лично призвал пользователей участвовать в бета-тестировании нового приложения, а также упомянул о диджитал-наработках компании за год.

Мы за этот год прошли большой путь. Мы запустили Facebook-, Viber- и Telegram-чат-боты. Почти 60 тыс пользователей активно используют эти чат-боты для отслеживания посылок, для поиска отделений. [...] Сегодня мы закрываем этот цифровой круг. У нас есть личный кабинет, есть API-интеграция для наших B2B-клиентов. Единственное, чего нам не хватало для счастья - это мобильное приложение
Игорь Смелянский 
генеральный директор Укрпошты

На презентации присутствовал глава Укрпошты Игорь Смелянский. Фото: psm7.com

Приложение Укрпошты уже доступно для Android, а вскоре обещают запустить и версию для iOS.

Основные функции и возможности приложения включают:

  • Отслеживание отправлений (трекинг посылок). Указав в приложении номер посылки, можно регулярно получать push-уведомления о ее перемещении.
  • Каждой своей посылке можно присвоить индивидуальное название — например, «Телефон из AliExpress». Так будет проще следить за статусом каждой из своих посылок.
  • Расчет стоимости отправлений. Можно узнать стоимость отправки посылки как по Украине, так и за рубеж с помощью специального калькулятора в приложении.

  • Оформление отправлений. Пользователь сможет прямо в калькуляторе нажать кнопку «Оформить», прийти в одно из 2,5 тыс автоматизированных отделений Укрпошты, назвать номер и посылку сразу отправят.
  • Вызов курьера — функция уже работает в шести городах Украины. Теперь через приложение можно вызвать курьера, который приедет и заберет посылку. При этом геолокация подтягивается автоматически, так что на это понадобится пару кликов.
  • Поиск почтового индекса по адресу, по городу. Индекс пользователя приложение запоминает и сохраняет автоматически.
  • Поиск отделений — находясь в любом месте, можно открыть интерактивную карту и найти ближайшее отделение Укрпошты.
  • Создание собственной почтовой марки.

Так выглядит лист с марками, созданными в приложении. Фото: psm7.com

Отдельно стоит отметить о финансовых услугах, реализованных в приложении Укрпошты:

  • Перевод с карты на карту.
  • Перевод «С карты домой» — уникальная услуга от Укрпошты. В приложении можно инициировать перевод со своей карты, а получателю почтальен принесет соответствующую сумму наличными.
  • Перевод с карты в отделение.

В Укрпоште считают, что приложение позволит обеспечить клиентам максимальное удобство при использовании почтовых услуг.

Удалось нам или не удалось - скажут пользователи. Уже 3 тыс пользователей загрузили бета-версию, а после сегодняшнего события их станет больше. Нужно запускать, пользоваться и улучшать
Игорь Смелянский
генеральный директор Укрпошты

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Рубрики: ОбзорыСмартфоныТехнологииУкраинаУкрпочтаЭлектронная коммерция
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