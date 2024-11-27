Cardano впервые в истории внедряет технологию нулевых знаний в экосистему смарт-контрактов

Запуск Cardano первой транзакции ZK в основной сети на базе Halo2 — это большой шаг вперед для обеспечения конфиденциальности и масштабируемости экосистемы блокчейна

Cardano, блокчейн Layer-1 с архитектурой Proof-of-Stake, сделал значительный шаг в своем развитии, запустив первую транзакцию с использованием технологии Zero-Knowledge (ZK) в основной сети. Для реализации был использован протокол Halo2, что открывает новые перспективы для конфиденциальных и эффективных вычислений на платформе.

Разработчик Core Себастьян Гийемо подтвердил это событие, опубликовав хэш транзакции, позволяющий проверить ее подлинность.

Согласно недавнему обновлению CNF, технология Zero-Knowledge может стать ключевым компонентом для обеспечения приватности в экосистеме блокчейнов. Обновление, интегрированное через Plutus v3, не только прокладывает путь для создания zkApps (приложений на основе ZK), но и улучшает совместимость с партнерскими цепочками.

Это решение обеспечивает бесшовные расчеты в основной сети Cardano, что было подчеркнуто в официальном сообщении платформы InputOutput X.

71579b77ab7d974eb31ef1b50d58f14f2ceac2bcf540aac50f777f56a8f24bff That’s the transaction hash of the very first ZK smart contract (Halo2) on Cardano mainnet Powered by the new Plutus v3, the zk era will bring both zkApps & partnerchains like @MidnightNtwrk settling on Cardano💪 pic.twitter.com/7Ulg3vodXA — Sebastien Guillemot (@SebastienGllmt) November 26, 2024

Экономически эффективное и масштабируемое решение

Технология Halo2, интегрированная в экосистему Cardano, продемонстрировала свою эффективность в условиях, приближенных к реальному миру. В рамках программы Input Output Global (IOG) была проверена возможность обработки 50 подписей с использованием усовершенствованных схем пороговой мультиподписи (ATMS).

Тестирование подтвердило высокую производительность и низкие транзакционные сборы, что делает решение не только технологически передовым, но и экономически привлекательным.

Транзакционные сборы Halo2:

Блокировка токена: 0,16 ADA.

Разблокировка токена: 2,03 ADA.

Эти показатели значительно снижают стоимость операций, особенно по сравнению с аналогичными решениями на других блокчейнах, таких, как Ethereum. Благодаря низким затратам, технология Halo2 открывает новые возможности для масштабируемых операций с блокчейном, обеспечивая расширенный доступ для разработчиков и пользователей.

Конкуренция с Ethereum

Уровень масштабируемости и экономической эффективности Halo2 позволяет Cardano конкурировать с Ethereum, который активно внедряет решения второго уровня для снижения комиссий и увеличения пропускной способности. Halo2, благодаря интеграции с Cardano и поддержке Plutus v3, становится мощным инструментом, который может занять ведущие позиции в гонке за масштабирование блокчейн-операций.

Cardano продолжает внедрять инновации

Cardano активно развивает свои технологические возможности и стимулирует вовлеченность пользователей через уникальные подходы. Недавно платформа завершила тестирование Hydra Doom, применяя геймификацию для привлечения участников и проверки эффективности решения.

По данным CoinMarketCap, цена токена ADA за последние 24 часа выросла на 4 %, достигнув уровня $1,02. При этом за прошедшую неделю ADA показала потрясающий рост на 23,93 %, несмотря на общее давление на криптовалютный рынок.

Технические детали:

Halo2 и Zero-Knowledge: Технология Halo2 основывается на доказательствах с нулевым разглашением (ZK), что позволяет выполнять вычисления, подтверждающие корректность данных без раскрытия их содержания. Это особенно важно для повышения уровня конфиденциальности транзакций.

Plutus v3: Улучшенная версия смарт-контрактной платформы Cardano, Plutus v3, обеспечивает более гибкую разработку dApps (децентрализованных приложений), поддерживающих ZK, а также оптимизирует их взаимодействие с основной сетью.

zkApps и партнерские цепочки:zkApps, как приложения на основе Zero-Knowledge, могут использоваться для конфиденциальных расчетов, например, в DeFi или корпоративных системах. Поддержка партнерских цепочек позволяет расширить применение ZK-технологий за пределы основной сети Cardano, интегрируя их в мультичейн-экосистемы.

Напомним, что недавно основатель Cardano встретился с Илоном Маском.

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Вспомогательные источники: crypto-news-flash.com