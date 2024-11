Cardano впервые в истории внедряет технологию нулевых знаний в экосистему смарт-контрактов

Запуск Cardano первой транзакции ZK в основной сети на базе Halo2 — это большой шаг вперед для обеспечения конфиденциальности и масштабируемости экосистемы блокчейна

Cardano, блокчейн Layer-1 с архитектурой Proof-of-Stake, сделал значительный шаг в своем развитии, запустив первую транзакцию с использованием технологии Zero-Knowledge (ZK) в основной сети. Для реализации был использован протокол Halo2, что открывает новые перспективы для конфиденциальных и эффективных вычислений на платформе.

Разработчик Core Себастьян Гийемо подтвердил это событие, опубликовав хэш транзакции, позволяющий проверить ее подлинность.

Согласно недавнему обновлению CNF, технология Zero-Knowledge может стать ключевым компонентом для обеспечения приватности в экосистеме блокчейнов. Обновление, интегрированное через Plutus v3, не только прокладывает путь для создания zkApps (приложений на основе ZK), но и улучшает совместимость с партнерскими цепочками.

Это решение обеспечивает бесшовные расчеты в основной сети Cardano, что было подчеркнуто в официальном сообщении платформы InputOutput X.

71579b77ab7d974eb31ef1b50d58f14f2ceac2bcf540aac50f777f56a8f24bff

That’s the transaction hash of the very first ZK smart contract (Halo2) on Cardano mainnet

Powered by the new Plutus v3, the zk era will bring both zkApps & partnerchains like @MidnightNtwrk settling on Cardano💪 pic.twitter.com/7Ulg3vodXA

— Sebastien Guillemot (@SebastienGllmt) November 26, 2024