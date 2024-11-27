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Cardano вперше в історії впроваджує технологію нульових знань в екосистему смарт-контрактів

27.11.2024 13:40
Олеся Крамаренко
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Запуск Cardano першої транзакції ZK в основній мережі на базі Halo2 — це великий крок уперед для забезпечення конфіденційності та масштабованості екосистеми блокчейна

Cardano вперше в історії впроваджує технологію нульових знань в екосистему смарт-контрактів

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Cardano, блокчейн Layer-1 з архітектурою Proof-of-Stake, зробив значний крок у своєму розвитку, запустивши першу транзакцію з використанням технології Zero-Knowledge (ZK) в основній мережі. Для реалізації було використано протокол Halo2, що відкриває нові перспективи для конфіденційних і ефективних обчислень на платформі.

Розробник Core Себастьян Гійемо підтвердив цю подію, опублікувавши хеш транзакції, що дає змогу перевірити її справжність.

Згідно з нещодавнім оновленням CNF, технологія Zero-Knowledge може стати ключовим компонентом для забезпечення приватності в екосистемі блокчейнів. Оновлення, інтегроване через Plutus v3, не тільки прокладає шлях для створення zkApps (застосунків на основі ZK), а й покращує сумісність із партнерськими ланцюжками.

Це рішення забезпечує безшовні розрахунки в основній мережі Cardano, що було підкреслено в офіційному повідомленні платформи InputOutput X.

Економічно ефективне та масштабоване рішення

Технологія Halo2, інтегрована в екосистему Cardano, продемонструвала свою ефективність в умовах, наближених до реального світу. У рамках програми Input Output Global (IOG) було перевірено можливість обробки 50 підписів із використанням удосконалених схем порогового мультипідпису (ATMS).

Тестування підтвердило високу продуктивність і низькі транзакційні збори, що робить рішення не тільки технологічно передовим, а й економічно привабливим.

Транзакційні збори Halo2:

  • Блокування токена: 0,16 ADA.
  • Розблокування токена: 2,03 ADA.

Ці показники значно знижують вартість операцій, особливо порівняно з аналогічними рішеннями на інших блокчейнах, таких як Ethereum. Завдяки низьким витратам, технологія Halo2 відкриває нові можливості для масштабованих операцій з блокчейном, забезпечуючи розширений доступ для розробників і користувачів.

Конкуренція з Ethereum

Рівень масштабованості та економічної ефективності Halo2 дає змогу Cardano конкурувати з Ethereum, який активно впроваджує рішення другого рівня для зниження комісій і збільшення пропускної здатності. Halo2, завдяки інтеграції з Cardano і підтримці Plutus v3, стає потужним інструментом, який може посісти провідні позиції в перегонах за масштабування блокчейн-операцій.

Cardano продовжує впроваджувати інновації

Cardano активно розвиває свої технологічні можливості та стимулює залученість користувачів через унікальні підходи. Нещодавно платформа завершила тестування Hydra Doom, застосовуючи гейміфікацію для залучення учасників і перевірки ефективності рішення.

За даними CoinMarketCap, ціна токена ADA за останні 24 години зросла на 4 %, досягнувши рівня $1,02. При цьому за минулий тиждень ADA показала приголомшливе зростання на 23,93 %, попри загальний тиск на криптовалютний ринок.

Технічні деталі:

  • Halo2 і Zero-Knowledge:Технологія Halo2 ґрунтується на доказах з нульовим розголошенням (ZK), що дає змогу виконувати обчислення, які підтверджують коректність даних без розкриття їхнього змісту. Це особливо важливо для підвищення рівня конфіденційності транзакцій.
  • Plutus v3: Покращена версія смарт-контрактної платформи Cardano, Plutus v3, забезпечує гнучкішу розробку dApps (децентралізованих застосунків), що підтримують ZK, а також оптимізує їхню взаємодію з основною мережею.
  • zkApps і партнерські ланцюжки:zkApps, як застосунки на основі Zero-Knowledge, можуть використовуватися для конфіденційних розрахунків, наприклад, у DeFi або корпоративних системах. Підтримка партнерських ланцюжків дає змогу розширити застосування ZK-технологій за межі основної мережі Cardano, інтегруючи їх у мультичейн-екосистеми.

Нагадаємо, що нещодавно засновник Cardano зустрівся з Ілоном Маском.

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Допоміжні джерела: crypto-news-flash.com

Рубрики: BlockchainКриптовалютиСвітНовини
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