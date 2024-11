Cardano вперше в історії впроваджує технологію нульових знань в екосистему смарт-контрактів

Запуск Cardano першої транзакції ZK в основній мережі на базі Halo2 — це великий крок уперед для забезпечення конфіденційності та масштабованості екосистеми блокчейна

Cardano, блокчейн Layer-1 з архітектурою Proof-of-Stake, зробив значний крок у своєму розвитку, запустивши першу транзакцію з використанням технології Zero-Knowledge (ZK) в основній мережі. Для реалізації було використано протокол Halo2, що відкриває нові перспективи для конфіденційних і ефективних обчислень на платформі.

Розробник Core Себастьян Гійемо підтвердив цю подію, опублікувавши хеш транзакції, що дає змогу перевірити її справжність.

Згідно з нещодавнім оновленням CNF, технологія Zero-Knowledge може стати ключовим компонентом для забезпечення приватності в екосистемі блокчейнів. Оновлення, інтегроване через Plutus v3, не тільки прокладає шлях для створення zkApps (застосунків на основі ZK), а й покращує сумісність із партнерськими ланцюжками.

Це рішення забезпечує безшовні розрахунки в основній мережі Cardano, що було підкреслено в офіційному повідомленні платформи InputOutput X.

71579b77ab7d974eb31ef1b50d58f14f2ceac2bcf540aac50f777f56a8f24bff

That’s the transaction hash of the very first ZK smart contract (Halo2) on Cardano mainnet

Powered by the new Plutus v3, the zk era will bring both zkApps & partnerchains like @MidnightNtwrk settling on Cardano💪 pic.twitter.com/7Ulg3vodXA

— Sebastien Guillemot (@SebastienGllmt) November 26, 2024