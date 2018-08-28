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PaySpaceMagazine

Не выдержал давления: Telegram откроет доступ к данным пользователей

28.08.2018 16:49

Telegram изменил политику конфиденциальности

мессенджер Telegram

Не выдержал давления: Telegram откроет доступ к данным пользователей. Фото: politico.eu

На официальном сайте мессенджера Telegram полностью обновилась страница с политикой конфиденциальности. Теперь мессенджер может передавать российским спецслужбам IP-адреса и номер телефона.

Однако, как отмечает мессенджер, такое возможно только при судебном разрешении, которое подтверждает причастность определенного лица к терроризму.

Отныне Telegram сможет выдавать данные пользователей только по решению суда и только по конкретным лицам. То есть, если вы не террорист, то беспокоиться о сохранности ваших данных не стоит. Более того, в Telegram специально завели канал для сохранения прозрачности всех событий, связанных с выдачей информации спецслужбам
представители Telegram

По мнению руководителя Международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, которая защищает Telegram в споре с ФСБ, эти изменения являются следствием дела ФСБ против Telegram и уж никак не результатом переговоров с властями.

Я бы сказал, что это правильное направление. Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефон
Павел Чиков
руководитель Международной правозащитной группы «Агора»

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что цифровую валюту Litecoin можно будет пересылать по мессенджеру Telegram. Это стало возможным благодаря новому решению от блокчейн-проекта Zulu Republic.

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По материалам liga.net.

Рубрики: БезопасностьМирНовостиТехнологии
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