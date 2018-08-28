Не выдержал давления: Telegram откроет доступ к данным пользователей

Telegram изменил политику конфиденциальности

На официальном сайте мессенджера Telegram полностью обновилась страница с политикой конфиденциальности. Теперь мессенджер может передавать российским спецслужбам IP-адреса и номер телефона.

Однако, как отмечает мессенджер, такое возможно только при судебном разрешении, которое подтверждает причастность определенного лица к терроризму.

представители Telegram



По мнению руководителя Международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, которая защищает Telegram в споре с ФСБ, эти изменения являются следствием дела ФСБ против Telegram и уж никак не результатом переговоров с властями.

Павел Чиков

руководитель Международной правозащитной группы «Агора»

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что цифровую валюту Litecoin можно будет пересылать по мессенджеру Telegram. Это стало возможным благодаря новому решению от блокчейн-проекта Zulu Republic.

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По материалам liga.net.