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Как мигранты переводят деньги в Украину — инфографика

16.02.2018 9:30 Елена Филатова

Какие суммы украинцы отправляют на родину и откуда — смотрите на инфографике

перевести деньги в Украину

Как украинские мигранты пересылают деньги на родину? Фото: news.cgtn.com

Количество украинцев, которые решаются переехать в другую страну, постоянно растет. Но не все они переезжают навсегда. Многие продолжают приезжать на родину и отправлять средства домой. Так, объемы денежных переводов в Украину уже традиционно в несколько раз превышают суммы, отправленные за рубеж.

На примере Польши (где по данным Expat Insider проживает 1,2 млн миргантов из Украины), мы проследили, как украинцы распоряжаются своими зароботками. Данные о денежных переводах предоставил сервис TransferGo, который стал доступен украинским мигрантам совсем недавно.

(Кликните по инфографике для увеличения)

 

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Рубрики: ДеньгиЕвропаИнфографикаУкраина
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