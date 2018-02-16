Как мигранты переводят деньги в Украину — инфографика

Какие суммы украинцы отправляют на родину и откуда — смотрите на инфографике

Количество украинцев, которые решаются переехать в другую страну, постоянно растет. Но не все они переезжают навсегда. Многие продолжают приезжать на родину и отправлять средства домой. Так, объемы денежных переводов в Украину уже традиционно в несколько раз превышают суммы, отправленные за рубеж.

На примере Польши (где по данным Expat Insider проживает 1,2 млн миргантов из Украины), мы проследили, как украинцы распоряжаются своими зароботками. Данные о денежных переводах предоставил сервис TransferGo, который стал доступен украинским мигрантам совсем недавно.

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