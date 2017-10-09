Украинским мигрантам в Польше стал доступен новый сервис денежных переводов

Международный онлайн-сервис TransferGo запустил услугу мгновенных денежных переводов из Польши в Украину

Украинцы являются самой многочисленной группой мигрантов, проживающих в Польше. Согласно недавнему исследованию Aglomeracja warszawska, польские работодатели в первой половине текущего года оформили около миллиона заявок о намерении трудоустройства украинских граждан. Кроме того, 54 процента иностранных студентов в польских университетах являются украинцами. Чтобы упростить этой группе населения денежные переводы родным и близким, онлайн-платформа для международных денежных переводов TransferGo запустила услугу мгновенных денежных переводов из Польши в Украину.

По мнению украинских и польских экспертов, в течение последующих лет будет актуальной тенденция увеличения количества украинских мигрантов в Польше. Как отметила Магдалена Гольбьевска, менеджер TransferGo Польша, в 2010 году количество заявлений на трудоустройство в Польше от украинских граждан составило около 170 000, в 2013 году – 217 000, в 2015 году – 762 000, а в 2016 году – почти 1,3 миллиона.

По данным Narodovy Bank Polski, в 2015 году 60% украинцев в Польше передавали заработанные деньги своим семьям в Украине лично, не прибегая к услугам банков либо других релевантных сервисов. Такое поведение может быть вызвано высокой комиссией за услуги по переводу денег, или желанием сэкономить время на бюрократических процедурах при оформлении оффлайн-перевода.

Как сообщается на сайте сервиса, стандартная комиссия за перевод составляет 9 злотых (чуть больше 65 грн) в случае получения перевода на следующий день. Если же получателю деньги нужны срочно (в течение 30 минут или в течение дня), комиссия будет больше.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

За первый квартал 2017 года украинцы, проживающие за границей, переслали на родину более $1,08 млрд через банки и международные системы денежных переводов. По сравнению с тем же периодом 2016 года, объем переводов вырос на 11% или на $113 млн. Больше всего за первое полугодие выросли переводы украинцев из Польши, Израиля, Гонконга, Панамы и Нидерландов.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Украинцы смогут получать переводы Payoneer в долларах: в ПриватБанке уточнили детали