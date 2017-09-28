Украинцы смогут получать переводы Payoneer в долларах: в ПриватБанке уточнили детали

Сегодня стало известно, что платежный сервис Payoneer расширил возможности получения средств из-за рубежа для украинских фрилансеров

Теперь клиенты сервиса смогут выводить деньги на свои счета долларах, тогда как ранее такая возможность предоставлялась только владельцам гривневых счетов. Опция доступна клиентам ПриватБанка — как частным предпринимателям, так и физическим лицам. Об этом сообщил Олег Серга, руководитель PR-службы ПриватБанка, на своей странице в соцсети Facebook. Также о новом сервисе сообщает и сама платежная система — соответствующее сообщение было отправлено пользователям Payoneer в e-mail-рассылке.

Редакция PaySpace Magazine обратилась в пресс-службу ПриватБанка с просьбой прокомментировать запуск нового функционала.

В банке отметили, что услуга уже месяц предоставляется в формате тестирования. А также уточнили данные по стоимости и ограничениям нового сервиса.

Комиссия на вывод валютных поступлений:

Комиссия Payoneer составляет 2%. Комиссия ПриватБанка зависит от типа банковского счета. На аккаунт частного предпринимателя зачисление происходит без комиссии. Плата за вывод средств со счета ФЛП на «Карточку для выплат» — 0,25% от суммы. На карту физического лица — также 0,25% от суммы.

Минимальная сумма вывода средств:

Минимальная сумма вывода в USD составляет $300. Для вывода в UAH сумма остается неизменной — $50.

Чтобы воспользоваться данной услугой владельцу карты Payoneer необходимо добавить банковский счет USD в свой аккаунт.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Payoneer запустил вывод средств на банковские счета для украинцев еще в 2016 году. Однако тогда услуга была доступна только для переводов в гривне.

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