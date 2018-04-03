Смартфон вместо кредитки: как мобильный стал кошельком

Как мобильные телефоны превратились из средства общения в инструмент оплаты?

3 апреля 1973 американский изобретатель Мартин Купер создал первый портативный телефонный аппарат — мобильный телефон.

В этот день мир отмечает День мобильного телефона. Спустя почти полвека после изобретения, мобильное устройство освоило множество новых сфер применения и стало чем-то большим, чем просто способ связи. В компании Mastercard составили инфографику о том, как и когда мобильный телефон «научился» платить.

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