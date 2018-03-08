Названы ТОП-10 стран для женщин-предпринимателей

Как работается женщинам-предпринимателям в разных странах

Mastercard Index of Women Entrepreneurs отслеживает прогресс и достижения женщин-предпринимателей в 57 странах мира. В этом году исследование показало, что в развитых странах женщины-предприниматели достигают лучших результатов, опираясь на более широкий доступ к ресурсам, в частности к капиталу, финансовым услугам и образовательным программам.

В целом исследование выявило, что во всем мире и женщины-предприниматели с большим опытом, и новички в бизнесе продолжают развивать собственное дело вопреки гендерно-культурным предубеждениям.

В ТОП-10 стран с наилучшими условиями и возможностями ведения успешного бизнеса для женщин-предпринимателей вошли:

Новая Зеландия Швеция Канада Соединенные Штаты Сингапур Португалия Австралия Бельгия Филиппины Великобритания

Mastercard Index of Women Entrepreneurs

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Mastercard Index of Women Entrepreneurs также обнаружил, что развитые страны с благоприятными экономическими условиями не имеют иммунитета к культурным предубеждениям в отношении женщин-предпринимателей. Исследование показало, что, например, в Новой Зеландии общественность не очень охотно воспринимает женщин-предпринимателей, но вопреки этому они обеспечивают своей стране топ-позицию в рейтинге уже второй год подряд.

Исследование Mastercard также показало, что возможность для женщин заниматься бизнесом не обязательно связана с темпами экономического развития страны. Согласно исследованию, в таких странах, как Гана (46,4%), Уганда (33,8%) и Вьетнам (31,3%), доля женщин-предпринимателей выше по сравнению с некоторыми более развитыми странами (например, Польшей — 30,3%; Испанией — 29,4%; Португалией — 28,7%). Женщины в этих странах занимаются бизнесом из-за необходимости выживания вопреки отсутствию финансового капитала и поддержки.

Энн Кэрнс президент международных рынков Mastercard

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