Які зміни відбулися на фінансовому ринку України протягом жовтня 2024

У жовтні на ринку небанківських фінансових послуг з’явився один новий гравець, 30 небанківських установ виключено з реєстрів

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в жовтні зменшилася з 926 (станом на 1 жовтня 2024 року) до 897 (станом на 1 листопада). Кількість банків залишилася незмінною — 62.

Із Державного реєстру фінансових установ за ініціативою заявника виключено п’ять ризикових страховиків та одну кредитну спілку. Примусово виключено 17 фінансових компаній, одного ризикового страховика та два ломбарди. Водночас з реєстру колекторських компаній виключено чотири установи, а до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів включено одного страхового брокера.

У жовтні 10 фінансовим компаніям, п’ятьом страховикам та одній кредитній спілці анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв). Тоді як примусово анульовані ліцензії вісьмом фінансовим компаніям, одному страховику та двом ломбардам.

Разом з тим НБУ погодив розширення обсягу ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг двом страховикам. Звуження обсягу ліцензії погоджено 14 фінансовим компаніям, страховику та двом ломбардам. Обмежено дію ліцензії двом кредитним спілкам, ще одній кредитній спілці дію ліцензії зупинено.

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Станом на 1 листопада на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

492 фінансові компанії (у жовтні було 509);

58 страховиків non-life (було 64);

11 life-страховиків (кількість не змінилася);

один страховик зі спеціальним статусом;

111 ломбардів (було 113);

109 кредитних спілок (було 110);

1 лізингодавець (кількість не змінилася);

43 страхових брокери (було 42);

71 колекторська компанія (було 75).

Також на ринку визнано 16 банківських груп (було 18) та 30 небанківських фінансових груп (кількість не змінилася).

На платіжному ринку функціонує 16 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (було 15).

Разом із тим на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк – емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (було 48) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

У жовтні до НБУ надійшло 300 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 194, страховиків – 50, кредитних спілок і колекторських компаній — 16, банків — 39, операторів платіжних послуг — 1.

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