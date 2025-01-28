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Банк ING офіційно залишає російський ринок

28.01.2025 13:00
Ольга Деркач
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Міжнародна нідерландська фінансова група ING офіційно залишає російський ринок. Банк оголосив, що досяг домовленості про продаж свого бізнесу в країні російській компанії «Глобал Девелопмент»

Банк ING офіційно залишає російський ринок

Банк ING офіційно залишає російський ринок Фото: freepik.com

ING не назвав ціну, але очікується, що угода матиме негативний вплив на його звіт про прибутки і збитки у розмірі 700 млн євро.

Це включає в себе втрату балансової вартості близько 400 млн євро та 300 млн євро втрати вартості на основі курсів іноземних валют, коли ING вийде з російського бізнесу.

Згідно з повідомленням ING, Global Development візьме на себе АТ «ІНГ Банк (Євразія)». Це включає в себе всю діяльність голландського банку в росії та його персонал. Російська компанія, яка належить московському інвестору, має намір продовжувати обслуговувати клієнтів у росії під новим брендом.

За словами нідерландського банку, угода, якій передувала «ретельна юридична перевірка», все ще підлягає погодженню з різними регуляторними органами. ING очікує, що вона буде закрита в третьому кварталі 2025 року.

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ING припинив співпрацю з російськими компаніями в лютому 2022 року, коли росія вторглася в Україну. Банк значно скоротив свої операції в росії, зменшивши загальний обсяг кредитування російських клієнтів більш ніж на 75%.

Після закриття угоди з Global Development банк зосередиться на подальшому скороченні офшорних ризиків, пов’язаних з російськими клієнтами.

Нагадаємо, що компанія Carlsberg оголосила про вихід з російського ринку. Данська компанія Carlsberg домовилася про продаж своїх акцій пивоварного заводу «Балтика», що знаходится в росії. Російський завод викупить топменеджмент «Балтики». Новим контрольним акціонером стане компанія, яка в рівних частках належить двом давнім співробітникам заводу.

Раніше ми писали, що Google Play остаточно вимкне монетизацію для росіян. Компанія Google повідомила, що з 26 грудня 2024 року на невизначений термін припинить обробляти платежі на адресу розробників Google Play, чиї банківські рахунки для отримання коштів відкриті в росії.

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Джерело: Nl Times.

Рубрики: БанкиСвітНовини
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