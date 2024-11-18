Один з найбільших російських банків потрапить під санкції США

Сполучені Штати Америки планують відрізати від своєї фінансової системи останній великий державний банк рф

Білий дім працює над включенням до санкційного списку Газпромбанку — третього за розміром активів банку в рф, який є «хабом» для газових розрахунків з Європою.

Газпромбанк останнім серед великих банків рф зберігає доступ до системи SWIFT і розрахунків в основних світових валютах. Про запровадження стосовно нього санкцій повідомляє Nikkei з посиланням на знайомих із запитанням європейських чиновників.

Так, російський банк може отримати заборону на будь-які операції з американськими банками. Попередньо, рішення щодо санкцій буде ухвалено до кінця листопада. США вже повідомили про це партнерів у G7, розповіли джерела видання.

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Важливо, що у Євросоюзі російський Газпромбанк уникнув чорних списків, а санкції проти банку запровадила лише Великобританія. Загалом банк досі не підпадав під жорсткі західні обмеження: у США йому заборонено лише залучати капітал на борговому ринку, хоча під санкціями знаходяться його топменеджери та дочірня ІТ-компанія.

Газпромбанк належить російському державному енергетичному гіганту «Газпром», який володіє контрольним пакетом акцій. Серед інших акціонерів – пенсійний фонд «Газфонд» та інвестиційний банк ВЕБ.РФ.

Нагадаємо, Європейський центральний банк (ЄЦБ) наполягає на тому, щоб Raiffeisen Bank та UniCredit утримували певний капітал як буфер для захисту від потенційних ризиків, пов’язаних з їхнім російським бізнесом.

В такий спосіб ЄЦБ намагається усунути небезпеку, з якою Raiffeisen Bank та UniCredit все ще стикаються, працюючи в країні, де вони більше не мають ефективного контролю над власною діяльністю.

Також ми писали, що росія пропонує іншим країнам БРІКС створити власну транскордонну платіжну систему замість загальнорозповсюдженої SWIFT. В такий спосіб рф прагне уникнути фінансових санкцій від США та інших країн, а також зменшити залежність від американського долара.

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За матеріалами Мінфін