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Raiffeisen Bank та UniCredit змушують утримувати капітал через роботу в РФ

11.11.2024 14:20
Дарія Шуть
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Європейський центральний банк (ЄЦБ) наполягає на тому, щоб Raiffeisen Bank та UniCredit утримували певний капітал як буфер для захисту від потенційних ризиків, пов’язаних з їхнім російським бізнесом

Raiffeisen Bank та UniCredit змушують утримувати капітал через роботу в РФ

Фото: freepik.com

В такий спосіб ЄЦБ намагається усунути небезпеку, з якою Raiffeisen Bank та UniCredit все ще стикаються, працюючи в країні, де вони більше не мають ефективного контролю над власною діяльністю. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Так, регулятор може скоригувати індивідуальні вимоги до капіталу банків, які наглядові органи встановлюють щорічно, щоб відобразити ризики, які не покриваються ширшими, загальногалузевими пороговими значеннями капіталу.

Водночас Reuters не змогло встановити розмір потенційного коригування капіталу для банків. Raiffeisen також стикається з вимогами ЄЦБ щодо докапіталізації, щоб відобразити свою схильність до ризикованих кредитів на комерційну нерухомість.

Представники ЄЦБ і UniCredit відмовилися від коментарів. А представник Raiffeisen заявив, що банк нещодавно вказав у своїх результатах про зростання вимог до капіталу з початку наступного року, відмовившись коментувати можливу вимогу ЄЦБ про утримання капіталу.

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Що буде далі

«Це лакмусовий папірець можливості обмеження повноважень європейських органів банківського нагляду і, навпаки, здатності ЄЦБ створити адекватну правову базу для своїх рішень», — прокоментував ідею ЄЦБ Андреа Ресті, професор фінансів Університету Бокконі, який консультує Європарламент з питань банківського нагляду.

Також інші джерела кажуть, що прохання ЄЦБ створити резерви на випадок потенційних збитків підготує банки до того, що їм доведеться повністю списати свої російські операції. Наступним кроком наглядовий орган може зробити свої вимоги щодо зниження цих ризиків юридично обов’язковими і запустити процес ескалації.

Паралельно ЄЦБ встановлює щорічні вимоги до капіталу банків, так звані вимоги 2-го рівня, після аналізу ризиків окремих банків. Перед прийняттям остаточного рішення в грудні, яке є юридично обов’язковим, ЄЦБ бере участь в обговоренні з банками, попередньо надіславши їм проєкт рішення протягом попередніх тижнів.

Нещодавно стало відомо, що Raiffeisen Bank та UniCredit не можуть вийти з російського ринку. Російський уряд сигналізує, що заблокує спроби кредиторів, включаючи Raiffeisen Bank International AG і UniCredit SpA, продати місцеві підрозділи будь-якому покупцеві, який ризикує потрапити під санкції. Це фактично виключає російських покупців, а враховуючи протидію західних урядів будь-якому зовнішньому покупцеві, робить продаж Raiffeisen Bank та UniCredit майже неможливим.

Водночас австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) заявив, що продовжить скорочувати присутність в росії на вимогу Європейського Союзу (ЄС).

Ми писали, що RBI розробила новий план зі згортання бізнесу на території рф відповідно до вимог Європейського центрального банку (ЄЦБ). Процес виходу банку з росії повинен розпочатись у третьому кварталі, наразі йде активна підготовка.

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Рубрики: БанкиВійна з РосієюСвітНовиниRaiffeisen Bank
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