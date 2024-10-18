close-btn
PaySpaceMagazine

Raiffeisen Bank та UniCredit не можуть вийти з російського ринку: причина

18.10.2024 18:50
Дарія Шуть
Читати росiйською

Донедавна західні банки в росії мали надію, що вони зможуть продати свої активи та покинути ринок країни з готівкою на руках. Однак ця можливість тане на очах

Raiffeisen Bank та UniCredit не можуть вийти з російського ринку: причина

Фото: freepik.com

Російський уряд сигналізує, що заблокує спроби кредиторів, включаючи Raiffeisen Bank International AG і UniCredit SpA, продати місцеві підрозділи будь-якому покупцеві, який ризикує потрапити під санкції.

Це фактично виключає російських покупців, а враховуючи протидію західних урядів будь-якому зовнішньому покупцеві, робить продаж Raiffeisen Bank та UniCredit майже неможливим. Компанія Mubadala Investment з Абу-Дабі вже відмовилася від потенційної купівлі російського бізнесу UniCredit минулого року через побоювання реакції уряду США.

Читайте також: Raiffeisen Bank виходить з ринку Білорусі: кому продав бізнес

Raiffeisen та UniCredit зараз шукають вихід із ситуації щодо продажу своїх активів у рф. Ці два банки розглядаються урядом росії як життєво важливі канали для здійснення зовнішніх платежів.

Під тиском Європейського центробанку, який вимагав прискорити їхній вихід, керівники намагалися продати місцеві активи, щоб мінімізувати втрати, зменшити ризик ненавмисного порушення санкцій і обмежити потенційну репутаційну шкоду.

Але росія все більше ускладнює вихід міжнародних компаній з країни. Уряд створив спеціальну комісію для затвердження продажу активів і зобов’язав компанії продавати активи зі знижкою на додачу до сплати податку на вихід.

Вас може зацікавити: Скільки заробить Райффайзен Банк в Росії та Білорусі цього року — Citigroup

А нещодавно було ще більше посилено ці правила. Збільшився дисконт, на який має погодитися продавець, з 50% до 60% і більш ніж удвічі зріс податок на виведений капітал до 35%. Угоди вартістю понад 50 млрд рублів ($515 млн) тепер також потребуватимуть схвалення президента рф. Цей крок був частково спрямований на те, щоб утримати іноземні активи в країні.

UniCredit і Raiffeisen Bank згорнули операції, але все ще дозволяють здійснювати деякі платежі. В тому числі в іноземній валюті, у випадках, коли транзакції не підпадають під санкції. Це робить їх цінними активами для рф, яка з червня переживає кризу транскордонних платежів.

Нагадаємо, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) заявив, що продовжить скорочувати присутність в росії на вимогу Європейського Союзу (ЄС).

Ми писали, що RBI розробила новий план зі згортання бізнесу на території рф відповідно до вимог Європейського центрального банку (ЄЦБ). Процес виходу банку з росії повинен розпочатись у третьому кварталі, наразі йде активна підготовка.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Райффайзен Банк першим відкрив підземні відділення: у яких містах

Райффайзенбанк закриє росіянам доступ до міжнародних грошових переказів

Raiffeisen Bank перестав відкривати брокерські рахунки росіянам, але є нюанс

За матеріалами Bloomberg

Рубрики: БанкиВійна з РосієюКомпаніїСвітНовиниRaiffeisen Bank
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Raiffeisen Bank виходить з ринку Білорусі: кому продав бізнес 23.09.2024

Raiffeisen Bank виходить з ринку Білорусі: кому продав бізнес
Райффайзен Банк першим відкрив підземні відділення: у яких містах 23.08.2024

Райффайзен Банк першим відкрив підземні відділення: у яких містах
«Ми будуємо власні рішення, використовуючи потенціал наших талантів»: директорка департаменту ІТ розвитку платформ даних та кредитування Юлія Старокожева про дата-стратегію у Райффайзен Банку 22.08.2024

«Ми будуємо власні рішення, використовуючи потенціал наших талантів»: директорка департаменту ІТ розвитку платформ даних та кредитування Юлія Старокожева про дата-стратегію у Райффайзен Банку
Райффайзенбанк закриє росіянам доступ до міжнародних грошових переказів 15.08.2024

Райффайзенбанк закриє росіянам доступ до міжнародних грошових переказів
Raiffeisen Bank перестав відкривати брокерські рахунки росіянам, але є нюанс 05.08.2024

Raiffeisen Bank перестав відкривати брокерські рахунки росіянам, але є нюанс
Raiffeisen Bank прискорить скорочення бізнесу в Росії на вимогу ЄС 30.07.2024

Raiffeisen Bank прискорить скорочення бізнесу в Росії на вимогу ЄС
Вибір редакції
Всі
Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження
ТОП статей 18.10.2024

Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2024 — аналітика
ТОП статей 18.10.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2024 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:30

Якій криптовалютній біржі віддають перевагу біткоїн-кити

 Сьогодні  19:40

Названо галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету України

 Сьогодні  18:50

Raiffeisen Bank та UniCredit не можуть вийти з російського ринку: причина

 Сьогодні  18:47

Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження

 Сьогодні  18:00

Зліт чи катастрофа: два найважливіші рівні ціни Біткоїна

 Сьогодні  17:10

ПриватБанк запровадив кешбеки за міжнародні перекази між картками Visa

 Сьогодні  16:45

Названо 4 перспективні альткоїни, які тримають провідні криптотрейдери

 Всі новини
credit link image