Raiffeisen Bank та UniCredit не можуть вийти з російського ринку: причина

Донедавна західні банки в росії мали надію, що вони зможуть продати свої активи та покинути ринок країни з готівкою на руках. Однак ця можливість тане на очах

Російський уряд сигналізує, що заблокує спроби кредиторів, включаючи Raiffeisen Bank International AG і UniCredit SpA, продати місцеві підрозділи будь-якому покупцеві, який ризикує потрапити під санкції.

Це фактично виключає російських покупців, а враховуючи протидію західних урядів будь-якому зовнішньому покупцеві, робить продаж Raiffeisen Bank та UniCredit майже неможливим. Компанія Mubadala Investment з Абу-Дабі вже відмовилася від потенційної купівлі російського бізнесу UniCredit минулого року через побоювання реакції уряду США.

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Raiffeisen та UniCredit зараз шукають вихід із ситуації щодо продажу своїх активів у рф. Ці два банки розглядаються урядом росії як життєво важливі канали для здійснення зовнішніх платежів.

Під тиском Європейського центробанку, який вимагав прискорити їхній вихід, керівники намагалися продати місцеві активи, щоб мінімізувати втрати, зменшити ризик ненавмисного порушення санкцій і обмежити потенційну репутаційну шкоду.

Але росія все більше ускладнює вихід міжнародних компаній з країни. Уряд створив спеціальну комісію для затвердження продажу активів і зобов’язав компанії продавати активи зі знижкою на додачу до сплати податку на вихід.

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А нещодавно було ще більше посилено ці правила. Збільшився дисконт, на який має погодитися продавець, з 50% до 60% і більш ніж удвічі зріс податок на виведений капітал до 35%. Угоди вартістю понад 50 млрд рублів ($515 млн) тепер також потребуватимуть схвалення президента рф. Цей крок був частково спрямований на те, щоб утримати іноземні активи в країні.

UniCredit і Raiffeisen Bank згорнули операції, але все ще дозволяють здійснювати деякі платежі. В тому числі в іноземній валюті, у випадках, коли транзакції не підпадають під санкції. Це робить їх цінними активами для рф, яка з червня переживає кризу транскордонних платежів.

Нагадаємо, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) заявив, що продовжить скорочувати присутність в росії на вимогу Європейського Союзу (ЄС).

Ми писали, що RBI розробила новий план зі згортання бізнесу на території рф відповідно до вимог Європейського центрального банку (ЄЦБ). Процес виходу банку з росії повинен розпочатись у третьому кварталі, наразі йде активна підготовка.

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