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Raiffeisen Bank виходить з ринку Білорусі: кому продав бізнес

23.09.2024 9:40
Дарія Шуть
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Raiffeisen Bank продав свій бізнес у Білорусі, отримавши при цьому збиток. Після завершення угоди банк повноцінно вийде з ринку країни

Raiffeisen Bank виходить з ринку Білорусі: кому продав бізнес

Фото: freepik.com

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) підписала угоду з інвестором з Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), яка передбачає продаж та вихід зі складу власників білоруського Пріорбанку.

Як йдеться в пресрелізі банку, покупцем стала компанія Soven 1 Holding Limited. Вона придбала 87,74% частки в білоруському Пріорбанку та його дочірніх компаніях.

Надалі угоду ще повинні схвалити регуляторні органи, її закриття очікується у 4 кварталі 2024 року.

«Після завершення цієї транзакції RBI успішно вийде з білоруського ринку і, таким чином, зменшить свою операційну складність відповідно до своєї стратегії зниження ризиків у Східній Європі», — зазначають у банку.

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Водночас у Raiffeisen Bank прогнозують, що на момент закриття угоди очікується збиток в розмірі близько 300 млн євро внаслідок різниці між ціною продажу та балансовою вартістю Пріорбанку. Як пише Reuters, це означає, що Пріорбанк продали приблизно за цю суму – половину з 600 млн євро його капіталу.

А надалі ця транзакція матиме негативний вплив на консолідований прибуток RBI у розмірі 500 мільйонів євро через рекласифікацію переважно історичних збитків від курсових курсів, які зараз визнаються в іншому сукупному доході.

Однак в банку стверджують, що це матиме негативного впливу на регулятивний капітал і показники капіталу RBI Group.

Зазначимо, Пріорбанк працює в Білорусі з кінця 1989 року, з 2003 року – у складі групи RBI. Належить до найбільших білоруських банків за розміром активів.

Нагадаємо, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) заявив, що продовжить скорочувати присутність в росії на вимогу Європейського Союзу (ЄС).

Ми писали, що RBI розробила новий план зі згортання бізнесу на території рф відповідно до вимог Європейського центрального банку (ЄЦБ). Процес виходу банку з росії повинен розпочатись у третьому кварталі, наразі йде активна підготовка.

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