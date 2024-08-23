Райффайзен Банк першим відкрив підземні відділення: у яких містах

Вперше в Україні запрацювали підземні банківські відділення, що особливо актуально в умовах воєнного часу. Їх відкрив Райффайзен Банк одразу в кількох містах

Райффайзен Банк відкрив перші підземні відділення у містах, які розташовані поблизу бойових дій та постійно піддаються обстрілам — Харкові та Дніпрі.

Кількість та тривалість повітряних тривог у цих містах є підвищеною, через що клієнти мають обмежений доступ до офлайн послуг та часті проблеми зі стабільним зв’язком, зазначають у банку. Попри складну ситуацію у цих містах продовжують працювати підприємці, які також потребують постійного доступу до банківських операцій.

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Підземні відділення працюватимуть на базі вже наявних та обслуговуватимуть клієнтів у разі оголошення повітряної тривоги у регіоні. Туди можна буде потрапити через окремий вхід, який веде до підземного приміщення.

Нові відділення надаватимуть усі банківські послуги, що і традиційні відділення, зокрема відкриття рахунків, депозитів, кредитування, консультації клієнтів та розрахунки в касі.

«Такий формат роботи відділень допоможе безперервно надавати банківські послуги в умовах воєнного часу. Це не лише захищає клієнтів та працівників, а й сприяє збереженню економічної стабільності регіонів», — кажуть у Райффайзен Банку.

Також цей крок допоможе підтримати економічну стабільність у прифронтових регіонах, зберегти довіру клієнтів та наддасть відчуття стабільності й захищеності під час користування банківськими послугами. Надалі банк планує відкриття окремих підземних відділень у Харкові та Дніпрі й інших прифронтових містах.

Нагадаємо, Райффайзен Банк запровадив спеціальну картку для ветеранів із безкоштовними фінансовими послугами та додатковими знижками.

Також ми писали, що Райффайзен Банк профінансує встановлення сонячних панелей бізнесу. Райффайзен Банк в рамках «зеленого фінансування» підтримає енергонезалежність українського бізнесу кредитами на сонячні панелі та електрокари.

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Джерело: Райффайзен Банк