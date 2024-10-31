Raiffeisen Bank не готовий вийти з російського ринку без компенсації

Raiffeisen Bank International не готовий вийти з росії без компенсації, заявив його генеральний директор Йоганн Штробль

«Ми ще не на тій стадії, коли можемо піти без будь-якої компенсації», — сказав Штробль, маючи на увазі обіцянку австрійського банку відокремити свій російський бізнес, який забезпечує платіжну систему для сотень компаній у росії.

Нагадаємо, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) заявив, що продовжить скорочувати присутність в росії на вимогу Європейського Союзу (ЄС).

Ми писали, що на початку травня 2024 року стало відомо, що RBI розробила новий план зі згортання бізнесу на території рф відповідно до вимог Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Однак важливим моментом є те, що процес згортання бізнесу у рф буде нешвидким. Так, до 2026 року RBI повинен скоротити видачу кредитів клієнтам на 65% порівняно з третім кварталом 2023-го. Аналогічне скорочення повинне відбутись і в сегменті міжнародних платежів. Видача позик продовжиться, але як виняток. Головний фокус буде на поверненні раніше виданих кредитів.

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В середині травня США попередили, що доступ Raiffeisen Bank International до доларової системи може бути обмежений через його звʼязки з росією.

Заступник міністра фінансів Воллі Адейємо надіслав RBI листа, в якому висловив стурбованість присутністю RBI в росії, а також угодою на $1,5 млрд з російським олігархом, що потрапив під санкції, від якої банк відмовився.

Це попередження є найсерйознішим на сьогоднішній день для найбільшого західного банку, який працює в росії і слідує за місяцями тиску з боку Вашингтона, який вже більше року вивчає діяльність RBI в країні.

Нещодавно стало відомо, що Raiffeisen Bank та UniCredit не можуть вийти з російського ринку. Російський уряд сигналізує, що заблокує спроби кредиторів, включаючи Raiffeisen Bank International AG і UniCredit SpA, продати місцеві підрозділи будь-якому покупцеві, який ризикує потрапити під санкції. Це фактично виключає російських покупців, а враховуючи протидію західних урядів будь-якому зовнішньому покупцеві, робить продаж Raiffeisen Bank та UniCredit майже неможливим.

Раніше ми писали, що Raiffeisen Bank перестав відкривати брокерські рахунки росіянам, але є нюанс. Зазначається, що було вирішено тимчасово призупинити відкриття нових брокерських рахунків з 26 липня 2024 року для роздрібних інвесторів. Водночас чинні рахунки обслуговуватимуться у звичайному режимі.

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За матеріалами: Reuters.