Який вплив країни БРІКС матимуть на глобальну економіку

Об’єднання країн БРІКС почало рости, як за кількістю членів, так і за впливом. На останній зустрічі, яка відбулася 23 жовтня 2024 року, учасники спрогнозували зростання можливостей групи, на яку наразі припадає 37% світового економічного виробництва, намітивши спільні проєкти — від транскордонної платіжної системи до зернової біржі. Який же вплив ці країни матимуть у своїй співпраці на глобальну економіку, розглянемо далі

Для початку нагадаємо, що БРІКС — це економічний блок, до складу якого входять дев’ять держав: Бразилія, росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка, а також нові учасники, які приєдналися у 2024 році: Єгипет, Іран, ОАЕ та Ефіопія.

Раніше планувалося, що Аргентина стане однією з країн, які приєднаються до БРІКС з початку 2024 року. Однак, після обрання нового президента Хав’єра Мілея, держава остаточно передумала вступати до цієї групи. Зазначимо, що Саудівська Аравія, яка отримала запрошення стати членом об’єднання, також наразі не стала робити цього.

Попри відсутність статусу формалізованої міжнародної організації, BRICS продовжує проводити саміти та розширювати економічну співпрацю, спрямовану на підтримку стабільного розвитку та посилення впливу країн Глобального Півдня на світову арену.

Чому БРІКС має значення?

Як ми зазначали вище, коаліція не є формальною організацією, а радше вільним блоком незахідних економік, які координують економічні та дипломатичні зусилля навколо спільної мети. Країни БРІКС прагнуть створити альтернативу тому, що вони вважають домінуванням західної точки зору в основних багатосторонніх угрупованнях, таких як Світовий банк, Група семи (G7) і Рада Безпеки ООН.

Розширення групи має низку геополітичних наслідків. Воно відображає зростаючу економічну та демографічну вагу: на дев’ять країн BRICS зараз припадає понад чверть світової економіки (сукупний ВВП блоку оцінюють у понад 35% від світового) і майже половина населення планети (понад 3,5 млрд осіб), зазначимо, що це приблизні дані й вони дещо відрізняються залежно від джерела. Група здатна впливати на форму глобальної економічної системи, конкуренцію між Китаєм і Заходом, а також на зусилля з переходу до чистої енергетики.

Зростаюче членство також несе з собою нові виклики, включаючи посилення протидії з боку західних країн і розбіжностей всередині блоку. Експерти кажуть, що від того, як члени БРІКС впораються з цією напруженістю, залежатиме, чи зможе група стати більш єдиним голосом на світовій арені.

Значення блоку на світовій арені може ще більше розширитися, враховуючи, що у серпні цього року про наміри долучитися оголосив Азербайджан. Також до блоку хочуть приєднатися Куба, Малайзія, Туреччина та деякі інші країни.

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Розширення БРІКС та його впливу

Прагнення до розширення членства не є спільним для всіх учасників. Китай і рф підтримували це, тоді як Бразилія та Індія були більш нерішучими, побоюючись, що розширення розмиє їхній власний вплив. Зростаюче суперництво Індії з Китаєм також відіграє значну роль у цьому питанні.

Додавання Єгипту та Ефіопії посилить голоси з африканського континенту. Єгипет також мав тісні комерційні зв’язки з Китаєм та Індією і політичні зв’язки з росією; як новий член БРІКС, Єгипет прагне залучити більше інвестицій і поліпшити свою «побиту» економіку. Китай вже давно прагне розширити співпрацю з Ефіопією, яка має третю за величиною економіку в Африці на південь від Сахари, вкладаючи в неї мільярди доларів інвестицій, щоб зробити цю країну центром своєї ініціативи «Один пояс, один шлях».

Можливе приєднання Саудівської Аравії та залучення ОАЕ — це значний крок у напрямку посилання впливу. Це дві найбільші економіки в арабському світі, друге та восьме місце серед найбільших видобувачі нафти. Вони також відіграють посередницьку роль у інших регіонах. Однак деякі експерти попереджають, що суперництво між цими країнами може перенестися на БРІКС.

Як відреагували західні країни?

Західні країни здебільшого применшують зростання угруповання. Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон не розглядає BRICS як геополітичного конкурента, а міністр фінансів Джанет Йеллен в основному відкинула зусилля, спрямовані на відмову від долара. Аналогічно, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок применшила значення зростаючих зв’язків між членами БРІКС. Інші політичні аналітики стверджують, що амбіції країн БРІКС перебільшені, а внутрішні проблеми країн-членів є достатньо тривожними, щоб перешкоджати будь-якій реальній загрозі економічному здоров’ю Заходу.

Проте деякі європейські політики застерігають, що антизахідні настрої стають все більш конфронтаційними. Вони вважають, що експансія є результатом недостатньої реакції Заходу на потреби країн з низьким рівнем доходу. Вони кажуть, що західні країни повинні серйозно зайнятися реформуванням фінансових інститутів.

«Звинувачення у тому, що Захід зарозуміло ставиться до потреб Глобального Півдня, є серйозним. На нього не можна відповісти, пропонуючи «партнерство, засноване на цінностях» і «багатосторонність, засновану на правилах», коли інтерес BRICS зосереджений на зміні цих правил у глобальних фінансах, торгівлі та інших процедурах встановлення стандартів», — пише Гюнтер Майхольд, старший науковий співробітник Німецького інституту міжнародних справ і безпеки.

Інші аналітики кажуть, що зусилля БРІКС з дедоларизації можуть в кінцевому підсумку підірвати силу валюти США і, таким чином, здоров’я американської економіки. «Ігнорувати БРІКС як основну політичну силу — те, до чого США були схильні у минулому — більше не можна», — зазначають вчені Університету Тафтса.

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Наскільки ефективними були фінансові інститути БРІКС?

NDB (НБР, або Новий банк розвитку) і CRA (Угода про умовні резерви) були створені як альтернатива так званій Бреттон-Вудській системі, основній світовій фінансовій системі, заснованій провідними індустріальними країнами після Другої світової війни. Багато країн Глобального Півдня вважають, що ці установи, особливо Світовий банк і МВФ, не в змозі задовольнити потреби бідніших країн, особливо у таких сферах, як фінансування кліматичних змін.

«Ця система була створена багатими країнами на користь багатих країн, — стверджує Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який, до слова, відвідав 23 жовтня рф та прийняв участь у зустрічі країн БРІКС. — Практично жодна африканська країна не сиділа за столом Бреттон-Вудської угоди».

Обидва інститути працюють по-різному. Діяльність CRA, спільного фонду центральних банків БРІКС, який пропонує підтримку під час валютної кризи, обмежується країнами цієї групи, тоді як у 2021 році НБР відкрився для приватних проєктів в інших країнах з ринками, що розвиваються.

НБР пропонує кредити, гарантії та інші фінансові механізми для підтримки приватних проєктів, які сприяють сталому розвитку та розбудові інфраструктури. Він має на меті запропонувати більшу гнучкість, більшу рівність між акціонерами та легший доступ до коштів, ніж Світовий банк, який повинен розподіляти свою увагу між 190 членами. Кредитування зосереджене на чистій енергетиці, транспорті, медицині та соціальному розвитку, і банк прагне присвятити 40% своїх проєктів боротьбі зі зміною клімату. Наразі банк вже виділив понад $32 млрд на 96 проєктів з початку своєї діяльності у 2016 році.

Однак ці зусилля стикаються з перешкодами. НБР більш ніж у п’ять разів менший за Світовий банк, і експерти сумніваються, що він зможе повністю його замінити. Інші стверджують, що його амбіції щодо реорганізації світової фінансової системи не виправдалися, оскільки він зберігає багато практик своїх конкурентів. Він також зазнав критики за нечіткі зобов’язання щодо стандартів екологічного та соціального впливу.

Чи може валюта БРІКС замінити долар?

Країни БРІКС вже більше десяти років прагнуть зменшити домінування долара США у міжнародній торгівлі, насамперед шляхом збільшення використання власних валют для торгівлі, особливо китайського юаня. Існує також прагнення запровадити нову, спільну для всіх країн BRICS валюту, головним прихильником якої є президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Інші монетарні пропозиції, викладені на саміті 2023 року, включали заснування нової криптовалюти або використання комбінованого кошика валют БРІКС.

Однак скептики кажуть, що ці амбіції далекі від досягнення. Валюта БРІКС вимагатиме серйозних політичних компромісів, включаючи банківський союз, фіскальний союз і загальну макроекономічну конвергенцію. Долар, який тривалий час був головною світовою резервною валютою, все ще використовується у понад 80% світової торгівлі, і багато експертів сумніваються, що нова резервна валюта БРІКС буде достатньо стабільною або надійною, щоб їй довіряли у глобальних транзакціях.

Підтвердженням того, що власна валюта BRICS — наразі недосяжна мрія окремих індивідів та груп, став провал презентації росією сувенірної купюри на цьогорічному жовтневому з’їзді. Як зазначають деякі аналітики, на купюрі не лише не виявилося назви, але і був допущений конфуз — на ній зобразили будівлю Тадж Махал (в Індії не прийнято використовувати фото з мавзолеїв та могил для реклами, не кажучи вже про банкноти).

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Що далі для БРІКС?

Цього року росія головує в БРІКС на ротаційній основі та має намір використати час свого головування для того, щоб зосередитися на встановленні більш «справедливого світового порядку» і переорієнтації на місцеві валюти та платіжні системи. Зустріч БРІКС під головуванням рф відбулася у той час, коли кремль продовжує третій рік повномасштабну війну в Україні; аналітики очікують, що влада країни агресора використає головування, щоб спробувати показати, що росія не ізольована тиском Заходу.

Незважаючи на прагнення рф спрямувати блок у більш антизахідному напрямку, експерти вважають, що такі члени, як Бразилія та Індія, які мають тісніші зв’язки зі США, чинитимуть опір. За словами самих представників рф в ООН (йдеться у матеріалі Washington Post), ніхто у цьому блоці не хоче опинитися у тому становищі, у якому зараз перебуває росія, як відкритий супротивник Заходу і Сполучених Штатів.

Інші пріоритети на 2024 рік включають інтеграцію нових членів і створення нової категорії країн-партнерів БРІКС, які, ймовірно, не будуть повноправними членами.

Тим часом, БРІКС вже зараз дивиться в майбутнє з надією на подальше зростання. Нинішні члени зазначили, що вони прагнуть залучити більше членів і країн-партнерів, щоб отримати доступ до інших регіональних торговельних блоків. Група, що відчиняє свої двері, приваблює тих, хто сподівається на вступ до БРІКС.

Отже, зростання кількості країн-учасниць у БРІКС може зіграти вирішальну роль у зростанні впливу на світовій економічній арені. Однак, за словами багатьох експертів, внутрішні перипетії та залежність від Заходу сповільнюють або навіть унеможливлюють рух у напрямку зміни глобального економічного порядку.

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Допоміжні матеріали: cfr.org, investopedia.com, reuters.com.