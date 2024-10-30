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На аукціоні продали годинник астронавта, що побував на Місяці: за скільки

30.10.2024 18:50
Ольга Деркач
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Годинник, що належав покійному астронавту Едгару Мітчеллу, продали за колосальні $2,2 млн

На аукціоні продали годинник астронавта, що побував на Місяці: за скільки

Астронавт Едгар Мітчелл, Rolex GMT-Master Фото: nasa.gov, pixabay.com

Особистий хронометр GMT-Master, який носив астронавт NASA Едгар Мітчелл під час місії «Аполлон-14» 1971 року, був проданий за $2 163 199 на аукціоні RR Auctions. На космічні торги бостонського аукціонного дому, які проходили в режимі онлайн з 26 вересня, було подано понад 30 заявок на цей культовий годинник.

Перед продажем годинник Rolex, що побував на Місяці, був оцінений у $400 000, що викликало ажіотаж протягом кількох тижнів, що передували аукціону. Цей продаж є свідченням високого попиту не лише на годинники Rolex, особливо на версії GMT, але й на привабливість походження та історії, коли мова йде про колекційні предмети.

Цей чудовий годинник можна побачити на кадрах фільму, де Мітчелл переодягається перед польотом, а також на бортовій відеозйомці, зробленій всередині літака. Годинник оснащений 26 коштовними каменями Oyster Perpetual Movement та яскравим чорним циферблатом, синьо-червоним безелем, який прозвали «пепсі». На задній кришці викарбувано: «Носив командир Е. Мітчелл на Аполлоні 14, 1971, Карлін — моїй доньці».

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Хоча всі астронавти «Аполлона» під час польотів на Місяць користувалися годинниками Omega Speedmaster Pro, кажуть, що деякі з них віддавали перевагу хронометрам Rolex.

Задокументовано, що Мітчелл носив як GMT-Master, так і Omega, що підтверджується передпольотними знімками. Оскільки хронографи Omega Speedmaster Pro, випущені NASA, залишаються власністю уряду Сполучених Штатів, будь-які інші годинники, що брали участь у місії «Аполлон», є неймовірною рідкістю, що пояснює їхню приголомшливу ціну.

Безель обертається таким чином, щоб одночасно відображати місцевий часовий пояс і середній час за Гринвічем — компанія Rolex співпрацювала з авіакомпанією Pan American World Airways, щоб створити систему, яка дозволяла пілотам далеких перельотів відстежувати місцевий час і час за Гринвічем, який використовувався при плануванні всіх авіаційних польотів.

Виріб супроводжувався сертифікатом автентичності, підписаним Мітчеллом, який засвідчує, що «супровідний годинник Rolex був на мені під час місії «Аполлон-14»».

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За матеріалами: GalerieMagazine.

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