Marathon Digital випустить облігації на $700 млн для купівлі BTC

MARA Holdings (MARA) оприлюднила плани приватного розміщення конвертованих облігацій на суму $700 млн з терміном погашення у 2030 році

MARA Holdings має намір запропонувати приватне розміщення своїх конвертованих облігацій з терміном погашення у 2030 році на загальну суму $700 млн. Очікується, що облігації холдингу будуть запропоновані та продані лише кваліфікованим інституційним покупцям. Покупці матимуть можливість придбати додатково облігації на суму $105 млн.

Фірма, що займається видобутком біткоїнів, використає до $200 млн з отриманих коштів для викупу частини своїх непогашених конвертованих облігацій з терміном погашення у 2026 році. Решту коштів вони використають для накопичення біткоїнів і підтримки корпоративних цілей, включаючи розширення, закупівлі та обслуговування боргу.

Конвертовані облігації, що підлягають погашенню до 2030 року, можуть бути конвертовані в готівку або акції на розсуд MARA. Відсотки будуть виплачуватися раз на пів року, хоча всі деталі ще не узгоджені.

Ця новина не сподобалась ринку, і акції MARA впали на 5% — до $19,97 на передінвестиційних торгах. Наразі майнери біткоїнів стратегічно призупиняють діяльність або продають активи для оптимізації прибутковості під час кожного циклу, поки вони $100 тис. за монету.

MARA залишається прихильником філософії MicroStrategy «HODL», яка передбачає утримання всіх видобутих біткоїнів і перебування на ринку, щоб купити більше. Наприклад, японська компанія Metaplanet прийняла стратегію придбання біткоїнів, подібну до стратегії MicroStrategy, що призвело до значного зростання прибутковості її BTC.

Такий підхід майже подвоїв оцінку Metaplanet з початку року. Акції MicroStrategy злетіли на 2 200% після придбання біткоїнів у 2020 році; Metaplanet може досягти аналогічних результатів, продовжуючи накопичувати кошти.

За даними Bitcoin Treasuries, Marathon Digital посідає перше місце серед публічних майнінгових компаній за обсягом активів у біткоїнах — 27 562 BTC. Це ставить Marathon Digital до числа провідних власників біткоїнів в індустрії, одразу після MicroStrategy.

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За матеріалами coingape.com