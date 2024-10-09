У Києві відбудеться Digital Enterprise Forum 2024

18 жовтня в Києві відбудеться другий щорічний захід Digital Enterprise Forum 2024
Це бізнес-захід про діджиталізацію, ІТ-інфраструктуру та кібербезпеку підприємств за участі ІТ-фахівців корпоративного сектору та розробників, постачальників, інтеграторів і дистриб’юторів ІТ-рішень та інновацій.
Форум є майданчиком, на якому розглядаються ІТ-рішення для корпоративного сектору та обговорюється ряд ключових питань, зокрема оптимізація та управління ІТ-інфраструктурою, кібербезпека та забезпечення захищеності і безперебійності бізнесу, управління ІТ-активами, цифрова трансформація виробничих процесів, інтелектуальна автоматизація та роботизація.
ІТ-фахівці поділяться власним досвідом цифровізації та автоматизації процесів, а розробники та інтегратори ІТ-рішень презентують останні розробки і кейси впровадження. Основні сфери діяльності учасників: харчова промисловість, агро, виробники і постачальники FMCG, логістика і ритейл, електронна комерція, девелопмент, фінанси, фармацевтика та інші.
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Ключові теми і технології, що будуть розглядатися на форумі:
- Сучасні бізнес-процеси та ІТ
- Модернізація та оптимізація ІТ-інфраструктури
- Сервіси для безперебійної роботи корпоративної мережі
- Міграція в хмару, хмарні рішення і технології для бізнесу
- Інформаційна безпека та захищеність інформації
- Цифрова трансформація та автоматизація бізнес-процесів
- Електронний документообіг
- Програмне забезпечення для управління проєктами
- Використання універсальних засобів комунікацій
- ІТ-відділ в корпоративній структурі компанії, ІТ-стратегія та архітектура компанії
- Штучний інтелект (AI) та IoT
- ERP-системи та CRM-системи
- Big Data: збір, аналіз та цілі використання
- Machine Learning (ML) і Blockchain
- Телеком послуги для бізнесу
Деталі заходу — за посиланням.
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Формат: офлайн (Київ) + онлайн
Контакти організаторів:
- Телефон: +380 97 900 63 27 (Viber, WhatsApp, Telegram)
- Telegram: t.me/digitalforumpro
- Email: info@digitalforum.pro
Діджиталізуйтесь, назад дороги немає! І реєструйтеся на Digital Enterprise Forum 2024!
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