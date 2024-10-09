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У Києві відбудеться Digital Enterprise Forum 2024

09.10.2024 17:30
Ольга Деркач
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18 жовтня в Києві відбудеться другий щорічний захід Digital Enterprise Forum 2024

У Києві відбудеться Digital Enterprise Forum 2024

У Києві відбудеться Digital Enterprise Forum 2024 Фото надано організаторами

Це бізнес-захід про діджиталізацію, ІТ-інфраструктуру та кібербезпеку підприємств за участі ІТ-фахівців корпоративного сектору та розробників, постачальників, інтеграторів і дистриб’юторів ІТ-рішень та інновацій.

Форум є майданчиком, на якому розглядаються ІТ-рішення для корпоративного сектору та обговорюється ряд ключових питань, зокрема оптимізація та управління ІТ-інфраструктурою, кібербезпека та забезпечення захищеності і безперебійності бізнесу, управління ІТ-активами, цифрова трансформація виробничих процесів, інтелектуальна автоматизація та роботизація.

ІТ-фахівці поділяться власним досвідом цифровізації та автоматизації процесів, а розробники та інтегратори ІТ-рішень презентують останні розробки і кейси впровадження. Основні сфери діяльності учасників: харчова промисловість, агро, виробники і постачальники FMCG, логістика і ритейл, електронна комерція, девелопмент, фінанси, фармацевтика та інші.

Цікаве по темі: Мінекономіки та Visa співпрацюватимуть задля цифровізації бізнесу

Ключові теми і технології, що будуть розглядатися на форумі:

  • Сучасні бізнес-процеси та ІТ
  • Модернізація та оптимізація ІТ-інфраструктури
  • Сервіси для безперебійної роботи корпоративної мережі
  • Міграція в хмару, хмарні рішення і технології для бізнесу
  • Інформаційна безпека та захищеність інформації
  • Цифрова трансформація та автоматизація бізнес-процесів
  • Електронний документообіг
  • Програмне забезпечення для управління проєктами
  • Використання універсальних засобів комунікацій
  • ІТ-відділ в корпоративній структурі компанії, ІТ-стратегія та архітектура компанії
  • Штучний інтелект (AI) та IoT
  • ERP-системи та CRM-системи
  • Big Data: збір, аналіз та цілі використання
  • Machine Learning (ML) і Blockchain
  • Телеком послуги для бізнесу

Деталі заходу — за посиланням.
Посилання на сторінку у Facebook.

Формат: офлайн (Київ) + онлайн

Контакти організаторів:

Діджиталізуйтесь, назад дороги немає! І реєструйтеся на Digital Enterprise Forum 2024!

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїТехнологіїБізнес
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