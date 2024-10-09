У Києві відбудеться Digital Enterprise Forum 2024

18 жовтня в Києві відбудеться другий щорічний захід Digital Enterprise Forum 2024

Це бізнес-захід про діджиталізацію, ІТ-інфраструктуру та кібербезпеку підприємств за участі ІТ-фахівців корпоративного сектору та розробників, постачальників, інтеграторів і дистриб’юторів ІТ-рішень та інновацій.

Форум є майданчиком, на якому розглядаються ІТ-рішення для корпоративного сектору та обговорюється ряд ключових питань, зокрема оптимізація та управління ІТ-інфраструктурою, кібербезпека та забезпечення захищеності і безперебійності бізнесу, управління ІТ-активами, цифрова трансформація виробничих процесів, інтелектуальна автоматизація та роботизація.

ІТ-фахівці поділяться власним досвідом цифровізації та автоматизації процесів, а розробники та інтегратори ІТ-рішень презентують останні розробки і кейси впровадження. Основні сфери діяльності учасників: харчова промисловість, агро, виробники і постачальники FMCG, логістика і ритейл, електронна комерція, девелопмент, фінанси, фармацевтика та інші.

Цікаве по темі: Мінекономіки та Visa співпрацюватимуть задля цифровізації бізнесу

Ключові теми і технології, що будуть розглядатися на форумі:

Сучасні бізнес-процеси та ІТ

Модернізація та оптимізація ІТ-інфраструктури

Сервіси для безперебійної роботи корпоративної мережі

Міграція в хмару, хмарні рішення і технології для бізнесу

Інформаційна безпека та захищеність інформації

Цифрова трансформація та автоматизація бізнес-процесів

Електронний документообіг

Програмне забезпечення для управління проєктами

Використання універсальних засобів комунікацій

ІТ-відділ в корпоративній структурі компанії, ІТ-стратегія та архітектура компанії

Штучний інтелект (AI) та IoT

ERP-системи та CRM-системи

Big Data: збір, аналіз та цілі використання

Machine Learning (ML) і Blockchain

Телеком послуги для бізнесу

Деталі заходу — за посиланням.

Посилання на сторінку у Facebook.

Формат: офлайн (Київ) + онлайн

Контакти організаторів:

Телефон: +380 97 900 63 27 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Telegram: t.me/digitalforumpro

Email: info@digitalforum.pro

Діджиталізуйтесь, назад дороги немає! І реєструйтеся на Digital Enterprise Forum 2024!

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Київ потрапив в топ-15 міст світу за рівнем цифровізації

Український бізнес на 44% більше користується цифровими сервісами: аналітика ринку та перспективи розвитку

ЄС відкриє 12 цифрових інноваційних хабів в Україні