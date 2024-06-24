КРАІЛ оштрафувала 2 компанії на мільйони: за що

Компанії отримали мільйонні штрафи через порушення рекламного законодавства

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) вирішила застосувати до двох суб’єктів господарювання фінансові санкції за порушення вимог закону про рекламу.

Як повідомили в пресслужбі установи, штрафи в розмірі по 2,4 млн грн отримали ТОВ «Ліберті Компані» та ТОВ «Українська Радіо Група». Тепер вони повинні:

здійснити сплату штрафу не пізніше трьох місяців із дня набрання чинності ухваленими КРАІЛ рішеннями;

повідомити КРАІЛ про добровільне виконання рішень або їх оскарження.

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В регуляторі зазначили, що вказані компанії порушили закон про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор. Зокрема щодо заборони замовлення та розповсюдження реклами, що містить зображення об’єкта права інтелектуальної власності, під яким провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор засобом зовнішньої реклами.

За даними Youcontrol, ТОВ «Ліберті Компані» було зареєстровано 17.12.2021. Розмір статутного капіталу становить 10 000 грн. Основний вид діяльності (КВЕД) – 73.11 «Рекламні агентства». Кінцевим бенефіціаром компанії є Юрій Радчук.

ТОВ «УКРАЇНСЬКА РАДІО ГРУПА» було зареєстровано 21.03.2002. Розмір статутного капіталу компанії становить 14 000 грн. Основний КВЕД – 60.10 «Діяльність у сфері радіомовлення». Кінцевий бенефіціар – Анатолій Євтухов.

Нагадаємо, Нацбанк України оголосив про впровадження з 22 червня заборони на використання кредитних коштів для гемблінгу.

Зокрема, заборонено проводити платіжні операції клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх шляхом коштів, отриманих на умовах кредиту.

Раніше ми писали, що за 2023 рік онлайн-казино в Україні заробили 55,6 млрд грн. Як з’ясували аналітики YouControl, три компанії зі списку не подали фінзвітність за минулий рік, а одна фірма створена у 2024 році. У чотирьох компаній простежуються зв’язки із представниками влади.

Загалом КРАІЛ з лютого 2021 року до квітня 2024-го видала 23 ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. Нині 7 з них вже анульовані.

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