Meest розшириться на європейському ринку: скільки інвестує

У планах Meest на найближчі чотири роки — вихід на ринки шести країн у Центральній та Східній Європі

Українська поштово-логістична група Meest планує інвестувати $72 млн до 2028 року (або $18 млн щорічно) для розширення своєї європейської мережі. Про це розповів засновник компанії Ростислав Кісіль.

Так, у наступні чотири роки відділення та логістичні хаби Meest, крім Польщі, мають з’явитись в Угорщині, Словаччини, Чехії, Румунії, Болгарії, Австрії та Греції. За цей період планується збільшити мережу партнерських відділень та поштоматів Meest на 17% — до 350 тис.

У травні 2024 року Meest International запустила новий логістичний центр поблизу міста Дембіця в Польщі за 170 км від кордону. В це компанія інвестувала понад €8 млн. Хаб на 8000 кв. м здатний обробляти 5000 посилок на годину, зазначив операційний директор компанії Олександр Ваулін.

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Своєю чергою Ростислав Кісіль зауважив, що з Польщі компанія почала розбудовувати нову мережу в Європі. Як скоро планується поява на ринку анонсованих країн та в якому порядку, не уточнюється.

Meest була заснована у 1989 році, наразі компанія працює на ринку поштових послуг у сегментах B2B, B2С та С2С та надсилає щорічно близько 30 млн посилок у понад 70 країн світу. Ще з початку Meest була зосереджена на емігрантській доставці та поступилась українським ринком Укрпошті та Новій пошті.

В Україні група не має великої мережі власних поштових відділень (лише близько соні) та аутсорсить видачу посилок компаніям-партнерам. Посилки Meest можна отримати у майже 6000 пунктах прийому та видачі на АЗС, в супермаркетах та інших магазинах.

Нагадаємо, сервіс Meest Shopping, який доставляє покупки з інтернет-магазинів різних країн, що не доставляють напряму в Україну, розширив сферу діяльності. Тепер клієнти можуть замовити бажані товари напряму з Канади за своєю адресою чи на найближче відділення Meest.

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За матеріалами Forbes