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НБУ анулював ліцензії двом небанкам та двом кредитним спілкам

21.03.2025 20:30
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії у двох небанківських фінансових установ, а також анулював ліцензії двом кредитним спілкам

НБУ анулював ліцензії двом небанкам та двом кредитним спілкам

НБУ анулював ліцензії двом небанкам та двом кредитним спілкам Фото: bank.gov.ua

НБУ відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг на підставі їх власних заяв та виключив їх з Державного реєстру у таких установ:

  • ТОВ «Ел-Фін» (ЄДРПОУ 39270388) — ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг;
  • ТОВ «Фактор П» (ЄДРПОУ 41921531) — ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як факторинг.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «Ел-Фін», ТОВ «Фактор П» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку із відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 березня 2025 року.

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Крім того, Нацбанк анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки КС «Хосен» (ЄДРПОУ 22107810) та КС «Агат» (ЄДРПОУ 35096409) та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ на підставі їх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 березня 2025 року.

Обсяг активів КС «Хосен» станом на 1.02.2025 становив 2, 7 млн грн (0,20% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання кредитної спілки становили 952,89 тис. грн (0,12% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Обсяг активів КС «Агат» станом на 1.02.2025 становив 2,9 млн грн (0,22 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання кредитної спілки становили 2,7 млн грн (0,34 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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