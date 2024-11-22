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НБУ анулював ліцензію кредитній спілці

22.11.2024 21:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) прийняв рішення анулювати ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключити з Державного реєстру фінансових установ КС «Вікторія» (ЄДРПОУ 26257989) на підставі її заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану

НБУ анулював ліцензію кредитній спілці

НБУ анулював ліцензію кредитній спілці Фото: bank.gov.ua

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 листопада 2024 року. КС «Вікторія» мала спрощену ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит.

Обсяг активів спілки станом на 01 жовтня 2024 року становив 594,25 тис. грн (0,04% від загального обсягу ринку кредитних спілок, що подали звітність станом на цю дату), зобов’язань — 989,57 тис. грн (0,12% від загального обсягу ринку).

Крім того Нацбанк прийняв рішення про анулювання ліцензії на здійснення діяльності із страхування та виключення з Державного реєстру фінансових установ ПРАТ «СК «Юнівес» (ЄДРПОУ 32638319) на підставі поданої заяви (у межах процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля).

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28 червня 2024 року ПрАТ «СК «Юнівес» отримало дозвіл на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля. Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг також погодив план виходу компанії з ринку.

Згідно зі звітністю ПрАТ «СК «Юнівес» за 2023 рік, страховий портфель компанії переважно складався з транспортних видів страхування КАСКО та майнових видів страхування. У 2023 році компанія розпочала процес припинення страхової діяльності.

Відповідно до звітності за дев’ять місяців 2024 року, обсяг страхових премій компанії мав від’ємне значення через дострокове припинення договорів страхування та повернення частини страхових платежів страхувальникам. На цей час сформовані страхові резерви складали 0 грн.

За дев’ять місяців 2024 року страховик виплатив страхові відшкодування на суму 5 936 тис. грн. Частка компанії на ринку страхових премій становила 0,0%. 20 листопада 2024 року Комітет ухвалив рішення про погодження зазначених заходів.

Нагадаємо, що НБУ оновив правила відкриття та закриття рахунків. Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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