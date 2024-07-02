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НБУ оштрафував п'ять фінустанов: за що

02.07.2024 11:00
Дарія Шуть
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Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до шести фінансових установ, більшість з яких були оштрафовані

НБУ

НБУ. Фото: bank.gov.ua

Так, Нацбанк висунув вимогу ТОВ «ІМПОРТ КАРС ЛІЗИНГ» вжити заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства. Зокрема це пов’язано з неподанням до НБУ звітності за I квартал 2024 року.

Зазначена компанія зобов’язана вжити заходів для виправлення виявлених порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 15 липня.

Також регулятор застосував до чотирьох фінансових компаній та одного ломбарду заходи впливу у вигляді накладення штрафу за несвоєчасне подання Нацбанку звітності за I квартал 2024 року.

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Штрафи накладено на:

  • ТОВ «ЛЕГІОН ХАРКІВ»;
  • ТОВ «ФК «КРЕДИТОНЛАЙН»;
  • ТОВ «ВЕЛЛФІН»;
  • ТОВ «ГРОШІ 247»;
  • ПТ «Ломбард «Оріон-Т» Безбородов та Менакер».

Суми штрафів НБУ не називає, однак зазначає, що їх потрібно сплатити протягом місяця з дня набрання чинності рішеннями Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду 1 липня за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та / або супровідних послуг і набирають чинності з 2 липня.

Нагадаємо, новий гравець з’явився на українському ринку небанківських фінансових послуг, отримавши ліцензію від Національного банку України (НБУ).

Нацбанк схвалив видачу ліцензії на діяльність фінкомпанії з правом надання фінансової послуги з надання гарантій ПОВНОМУ ТОВАРИСТВУ «ГАРАНТ СЕРВІС УКРАЇНА» ТОВ «ДЕЛЮКС ФІНАНС» І КОМПАНІЯ» на підставі поданих компанією заяви та документів. Одночасно з отриманням ліцензії на діяльність фінкомпанії зазначене товариство набуло статусу фінансової установи.

Також ми писали, що НБУ оштрафував три фінансові компанії, ще 4 — анулював ліцензії, і крім того, ще 5 — змінив обсяг ліцензії. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Джерело: НБУ

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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