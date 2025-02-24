НБУ випустив нову пам'ятну монету

Завдяки легендарному композитору Ігорю Шамо пісня «Як тебе не любити Києве мій?» вже понад 60 років незмінно асоціюється з українською столицею. До сторіччя від дня народження митця Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Як зазначає пресслужба НБУ, ця пісня занурює у теплі спогади, які для кожного, хто хоч раз бував у Києві, є особливими. Недивно, що з 2014 року ця мелодія стала офіційним гімном Києва.

Киянин та один із найвідоміших представників українського музичного мистецтва минулого століття Ігор Шамо зумів передати у своїй творчості не лише власну любов до рідного міста, а й закохати в Київ мільйони людей.

Загалом він залишив по собі творчий доробок з понад 300 творів, кожен з яких «дихає» українським мелосом і традиціями.

До сторіччя від дня народження митця Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету «100 років від дня народження Ігоря Шамо». Вона продовжує серію «Видатні особистості України».

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Детальніше про пам’ятну монету

Монета має номінал 2 гривні та виготовлена з нейзильберу.

На аверсі зображено стилізовану композицію мальовничих краєвидів, знакових будівель та пам’ятників міста Києва, обрамлених листям каштанів – символічною візитівкою столиці. Нижче на дзеркальному тлі розміщено нотний стан із записом музичного твору композитора.

На реверсі – стилізований портрет Ігоря Шамо, який розмірковує над створенням нового музичного шедевру. Під портретом розміщено нотний стан, що символізує музичну спадщину композитора. Ліворуч від портрета вертикально зазначено ім’я та прізвище митця та роки його життя (1925-1982). Композицію реверсу завершують зображення та силуети листя каштанів, які підкреслюють нерозривний зв’язок маестро з Києвом.

Тираж – до 50 тисяч штук у сувенірному пакуванні.

Пам’ятні монети реалізовуватимуться в інтернет-магазині з 25 лютого 2025 року в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Реалізація банками-дистриб’юторами здійснюватиметься поступово після отримання пам’ятних монет в НБУ. Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу можна дізнатися на їхніх офіційних сайтах.

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