Укрпошта випустить марку до Дня Соборності України

Національний поштовий оператор України — Укрпошта — анонсував нову поштову марку до Дня Соборності України

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Telegram.

«Друзі, вже п’ятниця, тож хутчіше до гарних новин. А що може бути гарнішим, ніж марки, випущені Укрпоштою? Лише марки, присвячені історії України, — пише Смілянський. — 22 січня 2024-го Президент України підписав Указ «Про історично населені українцями території Російської Федерації». І цьогоріч до Дня Соборності України Укрпошта введе в обіг продовження відомої серії «Український народний одяг» — із зображенням вбрання Курщини, Білгородщини й Кубані. А ще — картку «Оглядова карта українських земель» та конверти (авжеж, щоб було на що клеїти нові марки)».

Сьогодні, 17 січня, марки будуть доступні для передзамовлення, а з 22 січня їх можна буде придбати у відділеннях по всій Україні.

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«Як на мене, марки не лише яскраві, а й цінні, бо ж фіксують замовчувану правду, а нашим ворогам нагадують про те, що варто вивчити історію. Щодо місця та часу запуску марок ми повідомимо пізніше, але, звісно, цікаві ідеї є», — додав Смілянський.

Нагадаємо, що Укрпошта оголосила про партнерство з Temu. Це партнерство об’єднало інноваційну бізнес-модель Temu із розгалуженою логістичною мережею Укрпошти, яка налічує понад 30 000 точок обслуговування по всій Україні. Завдяки цьому відправлення доставляються клієнтам усього за три дні після прибуття в країну, що значно покращує швидкість і надійність сервісу.

Раніше ми писали, що Укрпошта випустить власні поштомати. Перші з них поставлять в Києві та Одесі вже в першому кварталі 2025 року. Також Смілянський розповів, що Укрпошта готує багато новинок — це і мобільний додаток новий, і доставка на наступний день, відкриття нового міжнародного сортувального центру.

Крім того, Укрпошта змінить тарифи на доставку за кордон. Укрпошта проведе невелику кореляцію цін для кількох країн із великим плечем доставки. Серед таких: Вірменія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан і Туркменістан.

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