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Укрпошта презентувала нову марку «I’m Fine:)»

10.01.2025 12:00
Ольга Деркач
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Національний поштовий оператор України — Укрпошта — презентував новий поштовий випуск під назвою «I’m Fine:)»

Укрпошта презентувала нову марку «I’m Fine:)»

Укрпошта презентувала нову марку «I’m Fine:)» Фото: t.me/ukrposhta_news

Про це Укрпошта повідомила у своєму Telegram-каналі.

Марка створена за інсталяцією медіапроєкту Ukrainian Witness. Проєкт у співпраці з українським митцем Олексієм Саєм створили потужну інсталяцію «I’m Fine:)», яка стала символом незламності духу українського народу.

Ця 32-метрова металева конструкція, вагою 10 тонн, створена з уламків, зібраних на територіях, що постраждали від російсько-української війни.

Інсталяція була представлена на культовому фестивалі Burning Man у США влітку 2024 року.

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«Щодня моя країна бореться за свободу проти тих, хто вирішив, що їм дозволено все. Ми втрачаємо найкращих наших людей і свої домівки, часом живемо без світла й засинаємо в укриттях. А на ранок збираємося докупи, змиваємо біль і йдемо будувати своє життя та Україну», — пише Укрпошта.

Формат марки — 66х26 мм. Формат аркуша — 91х137 мм. Номінал марки — F (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності (рекомендованого) масою до 50 грамів і поштової картки). Тираж марки — 500 000 екземплярів.

Нагадаємо, що Укрпошта оголосила про партнерство з Temu. Це партнерство об’єднало інноваційну бізнес-модель Temu із розгалуженою логістичною мережею Укрпошти, яка налічує понад 30 000 точок обслуговування по всій Україні. Завдяки цьому відправлення доставляються клієнтам усього за три дні після прибуття в країну, що значно покращує швидкість і надійність сервісу.

Раніше ми писали, що Укрпошта випустить власні поштомати. Перші з них поставлять в Києві та Одесі вже в першому кварталі 2025 року. Про це розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Крім того, Укрпошта змінить тарифи на доставку за кордон. Укрпошта проведе невелику кореляцію цін для кількох країн із великим плечем доставки.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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