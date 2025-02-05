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НБУ презентував монету до Дня закоханих

05.02.2025 19:00
Ольга Деркач
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Напередодні Дня закоханих Національний банк України (НБУ) вводить в обіг пам’ятну монету «Сила кохання»

НБУ презентував монету до Дня закоханих

НБУ презентував монету до Дня закоханих Фото: t.me/nbu_ua

Про це Нацбанк повідомив у своєму Telegram.

«Тепло від доторку долонь, погляд очей, які впізнаєш навіть серед натовпу, й таке просте «люблю» в повідомленнях. Маленькі радощі, що роблять нас щасливими. Це — кохання, яке надає життю сенс та красу, особливо під час війни, — пише НБУ. — Коханню присвячено багато творів мистецтва. І ми теж не оминули його увагою. Адже про любов не лише хочеться кричати на увесь світ, а й карбувати її в металі».

Монета виготовлена зі срібла 925 проби та має номінал 10 гривень.

На аверсі монети зображено троянду, стилізовану у вигляді серця (локальна позолота), у графічне полотно якої вписано слово «кохання» різними мовами світу.

«Це підкреслює універсальність та безмежність кохання, яке не знає кордонів та мовних бар’єрів», — додають в НБУ.

На реверсі монети в центрі зображене золоте серце, від якого рівномірно розходяться хвилі щирого та всеосяжного кохання.

Дизайн розробила група київських художників: Володимир Таран, Олександр Харук і Сергій Харук.

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Пам’ятну монету «Сила кохання» можна буде придбати з 12 лютого 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Окрім того, у міру надходження від Банкнотно-монетного двору НБУ вона реалізовуватиметься через банки-дистриб’ютори.

Тираж – до 15 000 штук.

Нагадаємо, що директоркою Департаменту закупівель Національного банку України з 3 лютого 2025 року призначено Лесю Колесан. Вона має майже 18 років досвіду у сфері державних і публічних закупівель, з яких майже десять – на керівних посадах у Національному банку. З серпня 2024 року виконувала обов’язки директорки Департаменту закупівель, куди її переведено з посади начальника управління публічних закупівель (обіймала з 2019 року). Працює у Національному банку з 2007 року, розпочавши кар’єру як провідний економіст.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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