Банки залучають більше коштів, але платять менше — опитування НБУ

Згідно з результатами проведеного Нацбанком щоквартального Опитування про банківське фондування, обсяг залучених банками коштів зріс, а середня вартість залучення знизилася

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що впродовж ІV кварталу 2024 року обсяг депозитів населення зріс майже у всіх банків, водночас низка установ також заявила про суттєве збільшення обсягів коштів корпорацій. Більшість банків зазначили про зниження вартості запозичень.

«За результатами опитування, у І кварталі 2025 року фінустанови у цілому не очікують зростання обсягу зобов’язань: дещо зростуть залучення від населення, водночас від бізнесу – залишаться незмінними, — йдеться у повідомленні НБУ. — Середня вартість фондування знижувалася шість кварталів поспіль, однак в останні два квартали про це заявляло дедалі менше респондентів. Вартість оптових залучень знижувалася три квартали поспіль».

У І кварталі цього року фінустанови очікують підвищення вартості депозитів корпорацій, водночас вартість коштів населення та оптового фондування майже не зміниться.

Також повідомляється, що частка фондування у валюті в ІV кварталі зменшилася у банків, на які припадає 73% активів банківського сектору. Така ж частка опитаних очікує зниження частки валютних зобов’язань у першому кварталі 2025 року.

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Строковість фондування у ІV кварталі дещо знизилася у банків, на які припадає майже половина активів банківського сектору. У наступні 12 місяців респонденти не очікують змін строковості залучень.

«Банки, на які припадає три чверті активів сектору, повідомили про збільшення загального обсягу капіталу за останніх 12 місяців, майже всі опитані очікують збереження цієї тенденції в наступні 12 місяців, — повідомляє пресслужба Нацбанку. — Учасники опитування з ІІІ кварталу 2022 року називають прибутковість визначальним чинником збільшення обсягу капіталу в майбутньому».

Нагадаємо, що вже з 1 лютого українські банки змінять ліміти на перекази між картками.

Нові обмеження діятимуть для тих клієнтів, які не мають документального підтвердження доходів. Також ліміти будуть залежати від рівня ризику клієнта — «високий», «середній» та «низький».

Так для «низького» і «середнього ризику» з 1 лютого ліміт становитиме 150 тис. грн на місяць. Тоді як для «виского» — до 50 тис.

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